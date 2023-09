Sciopero e treni cancellati a Roma, il lunedì nero dei trasporti. Saltano 250 collegamenti in tutto il Lazio per manutenzione

Si prospetta una giornata difficile, sul fronte del traffico, nella Capitale. Con le scuole riaperte dalla scorsa settimana, e ormai a pieno regime, il trasporto pubblico cittadino oggi dovrà fare i conti con gli scioperi nazionali di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail e Cobas Lavoro Privato. A Roma l’agitazione - considerate le fasce di garanzia, nelle quali il servizio è assicurato - provocherà disagi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, interessando la rete Atac e i bus della Roma Tpl: a rischio metropolitane, bus, tram e le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. In tutto il Lazio, poi, la protesta interessa anche i collegamenti Cotral, creando problemi soprattutto a lavoratori e studenti pendolari. Nelle ore dello sciopero, al di fuori dalle fasce di garanzia, nelle stazioni che resteranno aperte non sarà disponibile il servizio di scale mobili, ascensori e montascale né quello delle biglietterie (sono ovviamente utilizzabili quelle online), mentre resteranno aperti i parcheggi di scambio. Stanotte sarà garantito il servizio dei bus notturni - le linee “N” - ma di quelli diurni che hanno corse programmate oltre la mezzanotte. Non saranno inoltre assicurate le corse della linea bus sostitutiva MA, programmate dopo le 20. Possibili disagi anche per le attività rivolte al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, come lo sportello permessi dell’Eur.

LA MANUTENZIONE

A questa situazione si aggiungono gli oltre 250 treni cancellati per manutenzione straordinaria da Trenitalia - da mercoledì scorso e in alcuni case fino a fine mese - che riguardano le linee ferroviarie che attraversano il Lazio: Roma-Viterbo, Orte-Fiumicino, Roma-Pescara e Roma-Velletri.

Su queste tratte è stato infatti registrato un anomalo consumo delle profili delle ruote dei treni che, secondo l’azienda (che sta organizzando navette sostitutive su gomma e fermate straordinarie per i convogli regolarmente in circolazione), dipenderebbe dal calore eccessivo. La manutenzione è «sicuramente fondamentale per qualsiasi infrastruttura e mezzo di trasporto - sottolinea la Uil del Lazio in una nota - Ma ci chiediamo, bisognava attendere settembre, la ripresa post ferie e soprattutto la riapertura delle scuole per effettuarla?».

LA SITUAZIONE

Nei primi giorni del rientro degli studenti tra i banchi, inoltre, proprio nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 15 - quando la gran parte dei ragazzi torna a casa dopo le lezioni - sulla rete del trasporto pubblico gli autobus disponibili toccano il livello più basso delle ore diurne: meno di 850 vetture in giro sulle strade della Capitale, su tutte le linee. A rivelarlo sono i dati del monitoraggio dei bus dell’Atac in servizio - che non comprendono i mezzi che, per guasti del sistema Gps, non trasmettono la propria posizione in tempo reale - durante la giornata di giovedì scorso (quando gran parte degli istituti avevano già riaperto i battenti), diffusi dal blogger “Mercurio Viaggiatore”. Il picco di mezzi in servizio si registra tra le 8 e le 9, quando in strada ci sono fino a 1.100 mezzi. Il numero di mezzi pubblici disponibili va riducendosi man mano che passa la mattinata, scendendo sotto quota 900 intorno a mezzogiorno e superando di nuovo questo livello solo verso le 16, per poi toccare un nuovo picco - comunque inferiore al precedente - poco dopo le 17. Insomma, il sistema del trasporto pubblico non si è adeguato (come anche in passato) alle esigenze dell’utenza scolastica, rispetto a uno standard che prevedrebbe 1.400 autobus in giro per la Capitale, soprattutto in fasce orario molto delicate come quello dell’uscita dalle aule.