Sciopero dei trasporti a Roma, martedì 2 maggio a rischio pullman, bus e metro: orari e fasce garantite

Bus, treni, metro e tram a rischio a Roma la mattina di martedì 2 maggio: il sindacato Faisa-Confail ha, infatti, proclamato 4 ore di sciopero, dalle 8.30 alle 12.30, che potrebbe interessare i mezzi di Atac, Cotral e Roma Tpl. Sono, quindi, a rischio le metropolitane, i bus, tram e filobus, i pullman Cotral e le ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo.

Roma, sciopero trasporti. Traffico e caos stazione Termini

Fasce orarie garantite

Da evidenziare come sul proprio sito, Atac specifichi anche come «durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e le biglietterie». Saranno invece attivi e aperti i parcheggi di scambio e il servizio di biglietteria on-line.

Le sigle aderenti

Sempre Atac sottolinea come, in occasione del precedente sciopero indetto da Faisa-Confail lo scorso 28 aprile, abbia aderito il 28,9% degli autisti dei mezzi di superficie e il 5,2% dei conducenti delle metropolitane. Nella stessa occasione, poi, solo il 4,5% dei lavoratori Cotral aveva aderito alla precedente protesta.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni della protesta sono la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto; e la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

Sulla rete divampano le proteste degli utenti che vedono in questo sciopero un modo per prolungare la festa del 1 maggio, come sintetizza Eugenio: «Motivazione: dopo una giornata di fave, pecorino, birra e salsicce, ci volete pure far alzare presto?»