Sciopero Roma venerdì 17 febbraio, trasporti a rischio per 24 ore: orari e fasce di garanzia

Sciopero a Roma previsto per venerdì 17 febbraio 2023. L'agitazione nazionale del trasporto pubblico locale è stata indetta dal sindacato Usb. Nella Capitale la protesta interesserà sia Atac sia Roma Tpl. Per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili stop nelle fasce orarie dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio.

Sciopero Roma, trasporti a rischio per 24 ore

Come si legge sul sito di romamobilità, possibili ripercussioni potranno esserci anche sul servizio notturno. In particolare, nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le linee di bus "N", mentre nella notte successiva le linee "N saranno regolari, con possibili stop per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e sulle corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Ancora venerdì, sempre dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio, l'agitazione proclamata dall'Usb interesserà anche le linee Cotral: bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

In Roma Mobilità i servizi al pubblico potranno non essere garantiti. Tra gli altri, lo sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur) e il contact center infomobilità 0657003. Possibili stop anche nelle attività del punto informativo di Termini e del check point bus turistici di Aurelia. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Inoltre nel corso dell’agitazione non sarà assicurato il servizio delle biglietterie Atac presenti in metropolitana; i parcheggi di scambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line sarà sempre attivo. A bordo di tutti i veicoli del servizio di superficie Atac e RomaTpl e in tutte le stazioni metro, va ricordato, è possibile pagare direttamente il biglietto utilizzando carte di credito/debito. Motivazioni della protesta, fanno sapere da Usb, le “politiche aggressive di governo e aziende contro il trasporto pubblico locale, le privatizzazioni selvagge, il carovita, la sicurezza e il salario”.