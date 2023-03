Sciopero 8 marzo trasporti a Roma, chiusa la metro A: tutte le linee attive e gli orari

Mercoledì nero per i trasporti a Roma. L'8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne, è infatti stato proclamato uno sciopero dei mezzi pubblici, con Cub Trasporti che ha aderito allo sciopero generale nazione di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas.

Sciopero oggi 8 marzo, trasporti scuola e sanità: orari e situazione nelle città da Roma a Torino

Le linee attive

Lo sciopero è iniziato, di fatto, alle 8.30, con la conclusione della fascia di garanzia. Rimangono attive le linee metro B/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle, pur con possibili riduzioni di corse, e la metro C, che al termine della fascia di garanzia circolava regolarmente.

Poco prima delle 9 era invece in chiusura la Metro A (a corse concluse) e Atac confermava possibili riduzioni di corse sulla rete di superficie.

#info #atac - sciopero/seconda frazione - situazione ore 8.30:

-metro A: ultime corse in viaggio poi chiusura

-metro B e ferrovia Termini-Centocelle: attive con possibili riduzioni di corse

-metro C: regolare

-superficie: possibili riduzioni di corse o sospensioni #Roma — infoatac (@InfoAtac) March 8, 2023

Le modalità

La protesta coinvolge i dipendenti di Atac e Roma Tpl, il che significa che si fermano autobus - compresi quelle delle linee periferiche - tram, filobus e metro. Le ferrovie Metromare e Roma Nord, gestite dalla società regionale Cotral, viaggeranno invece regolarmente.

Nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, i trasporti saranno assicurati da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno invece verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Per quel che riguarda il servizio notturno, nella notte tra martedì e mercoledì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”) mentre verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e quello delle corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 marzo sarà invece garantito il servizio delle linee bus N, mentre non sarà assicurato quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

Nelle stazioni della metropolitana che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. A rischio anche il servizio delle biglietterie (sempre attive quelle online), mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.