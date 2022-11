Sciopero 11 novembre, Roma a rischio paralisi: coinvolti Atac, Cgil e Uil

Sciopero a Roma del trasporto pubblico. Per venerdì 11 novembre è stato proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico. Possibili stop, dunque, ad autobus, metro e tram nella mattinata.

Gli orari

Lo sciopero è stato proclamato per 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30. La protesta a livello locale è indetta dalle sigle sindacali Cgil e Uil e riguarda Atac, mentre a livello nazionale è stata proclamata da Usb e oltre ad Atac coinvolge anche Roma Tpl e Cotral. Inizialmente avevano aderito alla protesta anche Fit-Cisl Lazio e Ugl Autoferrotranvieri di Roma e Lazio, che giovedì sera hanno però annunciato la decisione di differire lo sciopero.

Linee a rischio

Le linee interessate dai possibili stop sono quelle dei bus urbani Atac e della Roma Tpl, dei tram, della metropolitana, delle ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo e dei bus extraurbani Cotral. Atac garantisce il servizio sino alle ore 8.30; poi, sino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull'intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e non sarà garantito il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo. Per le linee Roma Tpl saranno possibili stop su queste linee di bus: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. I treni Metromare e Roma-Viterbo con partenza programmata alle 12.30, fa sapere Cotral, non sono interessati dallo sciopero.