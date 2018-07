Il Surf Expo 2018 decolla con l'onda perfetta

di Pierluigi Cascianelli

Festeggiare il ventennale cercando l’onda perfetta a Santa Severa. Il Surf Expo 2018 fa il pieno di visitatori, nell’anno storico in cui si celebra lo storico risultato dei venti anni di attività della manifestazione. Sulla spiaggia della Perla del Tirreno, con il suggestivo sfondo del Castello, il creatore dell’evento Alessandro Marcianò si gode il risultato. Tanti giovani, ma anche diverse famiglie, hanno deciso di regalarsi giornate di grande relax, ma anche divertimento sfrenato. Sulla spiaggia è stato allestito uno speciale village con l’intrattenimento di RDS Network, i VJ hanno tenuto banco per tutto il pomeriggio. In serata le sfilate delle splendide modelle in bikini l’hanno fatta da padrone. Ragazze dalla bellezza mozzafiato hanno presentato la collezione di costumi dei marchi che hanno sponsorizzato l’evento. Durante la giornata spazio anche a tante altre attività, dalle lezioni di surf, con la Quiklsilver&Roxy Surf School, a quelle di Sup insieme alla Decathlon Academy, alle dimostrazioni del Soccorso cinofili con i cani da salvataggio e la zona action posizionata sopra la spiaggia con la Wood Wave (una vera onda in legno). La disco dance della notte e lo show live con tanto di chitarra acustica del campione di surf Tom Curren hanno chiuso il sabato del Surf Expo 2018. Oggi il gran finale, previste anche onde di una certa importanza. Un motivo in più per fare un salto a Santa Severa.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA