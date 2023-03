Giovedì 9 Marzo 2023, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:17

Una tranquilla serata trascorsa con pochi amici, per festeggiare insieme il suo compleanno, è finita in tragedia per Alessio Falasca, che aveva appena compiuto 31 anni, morto, in un incidente automobilistico avvenuto alle 23,30 di martedì scorso in via IV Novembre, a Santa Marinella. Il destino ha voluto che il giovane perdesse la vita nello stesso giorno della sua nascita, avvenuta il 7 marzo del 1992. Sulla sua utilitaria, al suo fianco, era seduto un amico, anche lui trentenne, che fortunatamente ha riportato soltanto delle ferite. I due giovani stavano percorrendo via IV Novembre, una strada a senso unico, molto trafficata durante il giorno, quando all'improvviso Alessio (che era alla guida della sua vecchia utilitaria) avrebbe perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una abitazione. Svegliati nel sonno gli abitanti della zona, che dopo aver udito il fragore dello schianto si sono riversati in strada chiamando i soccorsi.

Non è stato ancora possibile capire cosa sia avvenuto in quei pochi istanti che hanno preceduto lo schianto, fatale, contro quel muro. Alessio, che è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua vettura, quasi sicuramente è deceduto sul colpo: il corpo è stato subito messo a disposizione dei familiari, oggi alle 15 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Giuseppe. I primi a giungere sul posto sono stati i soccorritori della Misericordia di Santa Marinella, e purtroppo il sanitario di turno ha subito intuito che per il giovane che era alla guida non c'era più nulla da fare. Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno estratto sia la vittima, che il ragazzo ferito, dall'auto. La notizia della morte di Alessio ha suscitato moltissima commozione nella cittadina, dove il giovane, che da tempo lavorava in una società di noleggio auto, abitava con la sua famiglia. Sul luogo in cui si è consumata la tragedia, nella mattinata di ieri, si è assistito anche ad un continuo via vai di amici e parenti. Qualcuno ha deposto in terra dei lumini accesi e si è raccolto in preghiera, altri hanno portato dei mazzi dei fiori e sono rimasti in silenzio, asciugandosi le lacrime. Immenso lo strazio della madre di Alessio. La salma, come da prassi, è stata messa a disposizione della magistratura e pertanto in caso di richiesta di esame autoptico, i funerali potranno essere celebrati solo nei prossimi giorni. «Purtroppo quella che doveva essere una giornata di festa dedicata alle donne la nota di cordoglio diffusa ieri dal sindaco Tidei- è stata funestata da una tragedia, la morte di un ragazzo di appena 31 anni. Mi stringo ai genitori di Alessio, porgendo loro le miei condoglianze e quelle dell'itera amministrazione».