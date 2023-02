Roma, a San Valentino i locali della Capitale vanno verso il tutto esaurito

A Roma si torna a festeggiare San Valentino. Dopo le restrizioni anti Covid-19, quest'anno i romani riprendono ad affollare i ristoranti. Sì, perché i numeri che crescono sono proprio quelli del tavolino per due.

Per Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma, “c'è una grande richiesta di serate a tema, tutti i ristoranti si sono attrezzati con menù dedicati all'amore. C'è una grande voglia di ritorno alla normalità dopo anni di coesistenza con il virus. Per questa sera andiamo verso il tutto esaurito”. Va la cenetta romantica, ma anche il più “smart” apericena. “È diventato un momento conviviale e molti locali si sono attrezzati con aperitivi dedicati a San Valentino e pasticceria a forma di cuore”.

San Valentino, riparte il business degli innamorati: ristoranti, cioccolatini e fiorai

San Valentino, il cioccolatino diventa stravagante: ​dalla colatura di alici al Parmigiano Reggiano fino all’aceto balsamico

Tornano anche i regali più preziosi in città. Pierpaolo Donati presiede Federpreziosi Roma. E lui fotografa un trend in crescita proprio in questo periodo. “È il primo appuntamento dell'anno, che comincia davvero molto bene – dice - Abbiamo notato una ripresa dei grandi classici, degli anelli e dei diamanti, e nonostante i rincari delle materie prime abbiamo visto che in tanti scelgono i preziosi per San Valentino. Ci sono soluzioni per tutte le tasche”.