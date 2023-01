Venerdì 6 Gennaio 2023, 22:41

Una lite banale e poi quel pugno che lo aveva fatto cadere e battere la testa nel pieno centro di Tivoli, in piazza Garibaldi, a fine agosto. Non ce l’ha fatta Sami Kourid, 27 anni: dopo cinque mesi di ricovero è morto al Policlinico Umberto I dove era stato trasferito in condizioni gravissime dopo le prime cure prestate al pronto soccorso della sua città. Tutto era successo in una manciata di secondi nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso. Il suo aggressore, un 35enne del posto con qualche piccolo precedente di polizia, fu identificato qualche ora dopo a seguito delle indagini dei carabinieri. Si arrivò a lui incrociando i racconti di chi aveva assistito al fatto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Scattò per lui la denuncia per lesioni gravissime, ma ora, di fronte alla morte del giovane, la sua posizione si aggrava e torna di nuovo al vaglio della procura che nelle prossime ore probabilmente disporrà l’autopsia sul corpo della vittima per tutti gli approfondimenti tecnico-scientifici del caso.

Le due comitive

Secondo una prima ricostruzione di ciò che accadde quella sera, effettuata dagli investigatori dell’Arma, la discussione era nata in maniera banale tra le 3 e le 4 della notte del 5 agosto. I due erano in piazza, ciascuno con i propri amici. Due comitive diverse, insomma. L’aggressore forse aveva bevuto. Qualche scaramuccia seguita da qualche parola grossa, la tensione che sale e poi quel pugno violento, che ha investito in pieno il giovane. Un unico colpo probabilmente, bastato da solo a scaraventare a terra Kourid facendogli battere la testa, non si sa ancora se contro una panchina o contro gli stessi sampietrini della piazza. Nessuno poteva immaginare quell’epilogo, ma Sami era rimasto a terra e si vedeva che le sue condizioni erano gravi.

L’immediata preoccupazione degli amici, fu quella di far arrivare subito i soccorsi, mentre l’uomo che l’aveva colpito si era rapidamente allontanato. Sul posto i carabinieri che, in base ai primi racconti, si misero sulle tracce dell’aggressore. La caduta e l’impatto molto forte avevano ridotto il giovane in condizioni disperate: già ai primi controlli i medici rilevarono, infatti, una grave lesione cerebrale. Perciò dal pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli, dopo essere stato stabilizzato, fu trasferito al Policlinico Umberto I dove è rimasto ricoverato in coma e dove per cinque mesi ha combattuto con la sua famiglia al fianco. «Vita mia, la vita non è stata dolce con te – le parole della mamma Rosanna -, eri un figlio spettacolare, un ragazzo meraviglioso, con un grande cuore, ma purtroppo c’è chi non lo ha capito. Rimarrai per sempre nel mio cuore e nella mia mente, ma devi darmi la forza di affrontare la vita che ho davanti senza di te, questo è un dolore enorme che non passerà mai». Struggente il ricordo della nonna Anna Maria: «Non ti vedrò più caro nipote mio Sami, ma penso sempre a te e ai tuoi ricordi belli. La vita è stata ingiusta con te. Si vede che non eri per questa terra così strana e cattiva. E il Signore ti ha portato via perché tu, amore mio, eri bello dentro e fuori. Eri di una bontà infinita verso il prossimo. Eri il fiore più bello che poteva esistere e sei il fiore più bello del giardino del paradiso che non appassirà mai perché sei e sarai sempre nei nostri cuori». Un giovane che si faceva voler bene da tutti, come hanno voluto testimoniare con un messaggio gli amministratori di uno dei gruppi social più attivi in città: «Lo staff di “Tivoli nostra gajarda e tosta” vuole dedicare un pensiero a Sami Kourid. Un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Un guerriero che ha lottato fino alla fine». La procura di Tivoli dovrà aggiornare il fascicolo aperto per lesioni gravissime che vede come unico indagato il 35enne: su di lui pende ora l’accusa di omicidio, la cui qualificazione esatta sarà determinata dagli ulteriori approfondimenti degli inquirenti.