Giovedì 20 Ottobre 2022, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 12:05

A fargli perdere il controllo del suo scooter, il 7 ottobre scorso su via di Campolimpido, mentre tornava nella sua casa di Villanova di Guidonia, sarebbe stata l'apertura improvvisa dello sportello dell'auto di una postina che si era fermata lungo la sua stessa direzione di marcia. Poi l'urto, violento, contro un armadio stradale dell'elettricità, sul lato opposto della carreggiata. Non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nello schianto Salvatore Allocca, che tutti chiamavano Maurizio, 49 anni da compiere il prossimo mese, responsabile della sicurezza in una ditta edile: a distanza di 11 giorni, martedì 18, è morto all'ospedale Agostino Gemelli di Roma dove era stato trasportato in eliambulanza.

LE INDAGINI

La dinamica esatta di quella drammatica carambola è ora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Tivoli, diretti dal comandante Antonio D'Emilio, che hanno effettuato tutti i rilievi sul posto e ascoltato tutte le testimonianze utili alla ricostruzione di quanto è accaduto. Ai fini delle indagini sono state poste sotto sequestro sia la due ruote che la macchina. Intanto, con il tragico evento, è cambiata anche la posizione iniziale della postina, ora indagata per omicidio stradale. Le analisi di rito mirate ad accertare le sue condizioni psico-fisiche, nel frattempo, non hanno fatto registrare anomalie: sono risultate negative. Alla base del dramma ci potrebbe essere stata una disattenzione. Secondo una prima ricostruzione, infatti, proprio lo sportello dell'auto, una Fiat Panda delle Poste, aprendosi avrebbe urtato il motociclista che sopraggiungeva in sella ad un'Honda sh 150. Inutile il tentativo disperato di schivare quell'ostacolo. Lo scooter, ormai fuori controllo, è schizzato via fino al muretto opposto.

Tutto è successo intorno alle 13 del 7 ottobre scorso su via di Campolimpido, all'altezza del civico 113 dove la postina si era fermata probabilmente per una consegna. I due mezzi coinvolti nell'incidente erano diretti verso lo stesso lato, ossia in direzione Villanova. È un tratto di rettilineo stretto, proprio sul confine tra il territorio di Tivoli e Guidonia. Perciò per la moto, una volta scivolata via, non ci sono state vie di fuga: è andata a finire subito contro un muretto di recinzione, centrando la cabina elettrica. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi, tanto da far alzare in volo l'eliambulanza per un trasporto rapido in ospedale. Intorno alla famiglia di Maurizio Allocca si è stretta tutta Villanova che in questi undici giorni ha pregato e sperato fino alla fine che potesse superare le conseguenze dell'incidente e riprendersi.

La vittima lascia la compagna e una figlia. Il quartiere dove è cresciuto con i fratelli e la famiglia è sgomento: «Riposa in pace Mizio. Villanova ti piange». I ricordi degli amici, vicini sin dall'infanzia, si sono moltiplicati sui social. «Adesso non giochi più a via Giovanni Bovio è l'addio di Fabio -, ma spero che tu possa correre nelle infinite praterie del paradiso. Ciao Maurizio, affacciati sempre dal palazzo di Gustavo. Ti aspettiamo, porta il pallone». Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal vicino quartiere dove si è verificato l'incidente, lungo la strada che portava a casa. «Siamo profondamente addolorati ha scritto Tania -, la comunità di Campolimpido porge le più sentite condoglianze alla famiglia Allocca. E manda un caro saluto fin lassù a Maurizio, Che possa riposare in pace e guidare i suoi cari su questa terra, nel futuro doloroso che li aspetta. Non abbiamo parole per quanto è accaduto».