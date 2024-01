Salò: stregoneria, maschere e misticismo, la band capitolina, che spazia tra psichedelia e avant rock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Streghe, Briganti, Diavoli e Santi, questo è il nome che avevano scelto i Salò per la loro performance al Roma Europa Festival e rende subito l’idea della loro essenza. Il gruppo nasce nel 2019, ma i componenti suonano da sempre, ed ognuno ha il proprio background. Fondendosi hanno dato vita ad un progetto originale ispirato dall’eccesso e dalla provocazione. Un esponente della band dichiara: «Non amiamo citare mai i nostri nomi proprio per rimanere fedeli alla nostra ideologia, Salò infatti si ispira alla Salò di Pasolini, all’esagerazione, al libertinismo senza regole, una figura senza faccia e senza nome, Salò è un entità, un concetto dietro la musica». Da questo la loro scelta di esibirsi sempre in maschera, con il loro stile inquietante e affascinante, riescono a mettere in scena la depersonalizzazione pur mantenendo la loro personalità artistica. Nelle loro performance sempre originali danno vita uno spettacolo suggestivo e senza tempo, trasportando il loro pubblico in un mondo onirico. «Per quanto riguarda il pubblico che ci segue, non direi che ci sia una categoria specifica, è abbastanza trasversale, non ha un età, siamo contenti di questo, le nostre esibizioni riescono ad aggregare molte persone». La band a Roma si esibisce tutti i martedì al Baronato Quattro Bellezze, un luogo con una grande storia alla spalle che è stato per molto tempo un punto di ritrovo per artisti ed intellettuali del 900. Una location situata nel cuore del Rione Ponte, uno dei quartieri più caratteristici della Capitale, in cui si sente ancora tutt’oggi una forte energia. Un posto perfetto per rievocare la Roma oscura che ha ispirato i Salò nel loro progetto stravagante. Roma spesso soffre di dimenticanze e questo progetto offre la possibilità di rivivere in maniera contemporanea la magia della Roma più autentica.