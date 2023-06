Saldi estivi a Roma, quando iniziano e quanto dureranno? Ecco la data ufficiale

Martedì 27 Giugno 2023, 11:21

In tutta Italia a partire dal 6 luglio 2023 inizierà la stagione dei saldi. Per la prima volta, la data ufficiale è uguale su tutto il territorio nazionale, così ha deciso la conferenza delle regioni. Inoltre, un mese prima alla data di inizio dei saldi, i commercianti non potranno effettuare vendite promozionali. I saldi avranno una durata di 45 giorni ed ogni punto vendita deciderà cosa mettere in saldo e in che modalità. I saldi danno la possibilità a tutti di fare shopping ad un prezzo più basso, così anche chi nella normalità non può permettersi di fare determinate spese, in questo modo potrà accedere a tutto ciò che più desidera. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

