Saldi al via nel Lazio il 6 luglio, ma rimane il divieto di vendite promozionali: ecco quando

Saldi al via nel Lazio. Oggi la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l'inizio dei saldi estivi al 6 luglio.

La data è stata decisa, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire i saldi estivi nel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale come stabilito dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi.