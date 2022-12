Salaria Sport Village, il torneo Lemon Bowl entra nel vivo: dal 27 dicembre le qualificazioni

Il Torneo Lemon Bowl entra nel vivo. Dopo la pausa delle feste di Natale, riprenderà il 27 dicembre con le Qualificazioni e le Finali dal 2 al 6 gennaio. Si svolgerà al Salaria Sport Village, che metterà a disposizione (2/4 campi gratuitamente x 30' minuti) per i giovani partecipanti che vorranno allenarsi in vista delle prossime partite del Torneo. Basterà chiamare la segreteria e prenotare con il proprio nominativo come iscritto al Torneo Lemon Bowl.

Tra le novità importanti di quest’anno c’è la possibilità di vedere in streaming le partite live, disputate al Salaria Sport Village, collegandosi a Event | Track Tennis ed il recording di quelle giocate. Una opportunità importante per i genitori che non possono essere presenti per vedere i propri figli sul campo anche da “remoto” e per i giovani partecipanti di rivedersi e per migliorare sempre più le proprie performance nello sport a cui sono appassionati. Inoltre, anche nei giorni festivi, ad eccezione del giorno di chiusura di Natale, la nuova Lounge dedicata al Torneo sarà disponibile per i giocatori e per le loro famiglie.

Quest’anno, con la 39* Edizione, il torneo ha raggiunto il più alto numeri di iscritti (1.320), grazie all'intuizione del direttore Paolo Verna.