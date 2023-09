Ryder Cup, scoppia la mania del golf a Roma con hotel e ristoranti già sold out

“Tutti pazzi per la Ryder Cup”, con Roma e i romani che si preparano ad un evento dall’alto profilo e dal grande prestigio sportivo e che, per la prima volta si svolge nel Bel Paese, nella città simbolo dell’Italia nel mondo. Tra pochi giorni infatti, la Città Eterna sarà invasa da professionisti ed amatori del golf, grazie ad uno dei tornei più prestigiosi e storici al mondo, la Ryder cup che è pronta a sbarcare nella capitale. In arrivo col prestigio anche un indotto economico molto importante legato al turismo tematico, con circa centinaia di migliaia spettatori attesi che raggiungeranno la città e le zone intorno al ‘Marco Simone Golf & Country Club’, cuore pulsante e centro nevralgico della manifestazione. Sei giornate complessive con due squadre di dodici golfisti cadauna, selezionati tra i più forti d’Europa e America. Uno spettacolo nello spettacolo che, come al solito, sarà accompagnato da una frenesia che darà luogo ad iniziative dedicate con cocktail, dolci e secret party a tema.

Hotel e ristoranti pieni, con “tutto esaurito” registrato sui taccuini dei gestori che sono pronti al piacevole assalto. Carlo Maddalena per esempio, a capo del Giulia Restaurant su Lungotevere dei Tebaldi, per il prossimo sabato ha già il locale pieno, con Chef Alessandro Borgo che ha previsto menu e degustazioni con wine pairing, per rispondere alle esigenze dei clienti, includendo menu gluten free, vegetariano o kosher style. Tante le strutture recettive e i luoghi che ospitano il grande flusso di pubblico, come il Rome Marriott Grand Hotel Flora, che ha tutte le stanze piene e molte cene prenotate anzitempo. Al Pigneto invece, un club retò style singolare come l’Ellington Club, non poteva perdersi l’occasione di omaggiare il gioco del golf attraverso una citazione cinematografia dedicata ad un grande appassionato di golf com’era il regista Howard Hughes. I gestori del club pignetino, Alessandro Casella e Vera Dragone, hanno previsto in drink list lo speciale “Aviation”, cocktail preferito dall’appassionato regista-golfista Hughes, che il bartender di casa Domenico Riccardo realizzerà con la ricetta originale del 1916: gin, maraschino, succo di limone e crème de violette. Il tutto per l’occasione abbinato ad un buon sigaro e ad un piatto ben strutturato, il super classico Club Sandwich con pollo, paprika, pomodoro, bacon, uova e maionese. Il Ryder-menu sarà gustabile la sera di sabato 30 settembre, insieme allo spettacolo di burlesque “Verissima Show” condotto dalla voce di Simone Sibillano insieme a due international burlesquer performer che accoglieranno gli avventori.

E intanto sono presi d’assalto dagli americani sia lo Sheraton Rome Parco dei Medici (dove non a caso c’è anche un campo da golf in cui cimentarsi), che l’Hilton Rome Eur, sedici piani eretti accanto alla nuvola di Fuksas, pronti a dare il benvenuto al pubblico d’oltreoceano che sta sbarcando in città proprio per seguire i golfisti alla conquista di Roma.

Le strutture del gruppo Omnia Hotels invece, sono riservate ed al completo, per tutte quelle famiglie legate alla Junior Ryder Cup, il torneo che si svolge immediatamente prima di quello senior. Nei pressi delle Terme di Diocleziano invece, Palazzo Montemartini Rome sarà il quartier generale scelto da HPE - Hewlett Packard Enterprise in qualità di sponsor della storica coppa. Per questo molte camere ospiteranno situazioni diverse dedicate alla Ryder, con una particolare e comune sala lounge che sarà allestita ad hoc per i giocatori, dove ritrovarsi anche un simulatore di golf digitale. Tra gli eventi privati – riservatissimi, fanno sapere dalla struttura -, tra cui una cena al Ristorante Senses che si svolgerà nel grande salone con fontana centrale, con musica dal vivo, piatti studiati dello Chef Alessandro Tognacci ed una drink list disegnata ad hoc dal barman Mauro Cipollone. Ma per cominciare, si parte dalle basi, da quella pizza romana servita come uno sfizioso aperitivo all’esterno, nel dehors dell’hotel che è attraversato dalle antiche mura serviane. A proposito di party, da Maio Restaurant & Rooftop - la terrazza su due piani in cima a Rinascente Roma via del Tritone -, sarà Moet Chandon, tra i supporter della Ryder, a guidare l’evento aperto al pubblico selezionato e dove faranno capolino molti ospiti del torneo. Il 28 e 30 settembre poi, il Settimo Roman Cuisine & Terrace, roof restaurant con vista a perdita d’occhio su Roma dall’ultimo piano del Sofitel Rome Villa Borghese, ospiterà i party privati di UPS con cucina affidata alla brigata di Chef Giuseppe d’Alessio, per un percorso organolettico che traccia un filo rosso tra Roma e la Francia.

“Turismo Irlandese”, coinvolto come rappresentante della nazione che ospiterà la Ryder Cup nel 2027 - l’Irlanda per l’appunto -, fa sapere che sarà in gran spolvero durante la manifestazione e soprattutto, per l’evento del 28 settembre al Trinity Pub, dove sarà presente anche la direttrice dell’ente del turismo irlandese in Italia, Marcella Ercolini, appassionata golfista a sua volta. Nell’ultimo giovedì di settembre il Trinity organizzerà una serata solo su invito, per festeggiare l’inizio dell’evento sportivo e poi, durante i giorni del torneo, l’ente sarà sempre presente con uno stand d’accoglienza al circolo Marco Simone, dove sarà custodita anche la coppa per tutti coloro i quali vorranno vederla prima della premiazione.

E infine, se di dolcezza si è carenti, di dolcezza dedicata si farà incetta, grazie al dolce italiano “Hole in One” che omaggia il torneo Ryder e che sarà presentato durante la cena di gala del 27 settembre a Terme di Caracalla dal pasticcere Federico Prodon. Dalla Patisserie di Prodon un dessert esclusivo, dalla forma e dalla dimensione di una pallina da golf, sarà servita dal green ai piatti di oltre mille ospiti, con diretta ispirazione tratta dal famoso colpo agognato da tutti i golfisti.