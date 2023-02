Venerdì 3 Febbraio 2023, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:37

La ruota delle polemiche. Il Carnevale di Frascati è alle porte e la città tuscolana (tramite il grande impegno dell'associazione ArtePassione) si sta preparando all'evento che torna dopo lo stop di due anni a causa del Covid. Tra i motivi di discussione nelle ultime ore c'è indubbiamente la ruota panoramica che è tornata a fare la sua comparsa nella cittadina tuscolana dopo aver caratterizzato il periodo natalizio del 2021. Rispetto ad allora (quando qualcuno polemizzò per lo spostamento della fermata del Cotral da piazza Roma), le è stata cambiata la posizione: ora è stata collocata sempre in piazza Roma, ma nello spazio che sta in mezzo ad una storica edicola e ad una altrettanto antica gelateria. Anche in questo caso c'è qualcuno che ha storto il naso: «Ma si può piazzare una ruota panoramica a distanza ridotta dai palazzi circostanti? Mentre nell'altra posizione al centro di piazza Roma si poteva godere il panorama della vista su Roma, in questo caso intorno ci sono delle abitazioni e quindi nulla di panoramico. Tra l'altro chi fruirà della ruota potrebbe tranquillamente sbirciare nelle case dei residenti e non è il massimo».

C'è poi chi si è lamentato che la nuova posizione della ruota rosicchia alcuni posti blu in una città che notoriamente è già in affanno da quel punto di vista. Sui social cittadini non mancano nemmeno coloro che sono a favore dell'iniziativa: «Vi lamentate sempre» è la replica più comune. «Il panorama di Roma che si vede dalla passeggiata è praticamente identico se visto dal livello della strada o 10 metri più in alto sottolinea un altro cittadino favorevole alla nuova scelta - Il panorama che cambia è quello delle strade intorno. In più in quella posizione la ruota è più riparata dai venti, fastidiosi per gli avventori e potenzialmente pericolosi per la stabilità della struttura». C'è poi chi sceglie l'ironia: «Se non sbaglio al palazzo di fronte c'è un dentista: se ti fai un giro sulla ruota quando arrivi al punto più alto si affaccia il dentista e ti fa una panoramica al volo».

Intanto il Comune di Frascati sta sistemando le piastrelle rotte e divelte della vicina Passeggiata: «Un intervento temporaneo finalizzato a mettere in sicurezza l'area per lo svolgimento del tanto atteso Carnevale ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici Claudio Cerroni - Immediatamente dopo la fine di tale manifestazione, avrà avvio l'appalto di riqualificazione della Passeggiata che la cittadinanza attende da molto tempo, ma a causa dei problemi correlati al dissesto, alla mole di lavoro tecnico-amministrativo che i circa 40 milioni di euro di Pnrr richiedono e ai molti eventi che impegnano il sito, siamo stati costretti più volte a rimandare». Da sabato via agli eventi del Carnevale frascatano che culmineranno il 26 febbraio prossimo con la cremazione del Pulcinellone in piazza Roma.