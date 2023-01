Mercoledì 18 Gennaio 2023, 06:54

Ogni anno i romani perdono 107 ore in mezzo al traffico. In pratica, quattro giorni e mezzo passati al volante e a capire perché la viabilità non scorre. Sebbene la situazione sia migliorata rispetto al 2022, la Capitale è la tredicesima città al mondo (lo scorso anno, era la settima). In vetta, ora, ci sono Londra (i britannici perdono 156 ore all'anno in coda), Chicago (155 ore), Parigi (138 ore), Boston (134) e solo a seguire New York, Bogotà, Toronto, Filadelfia, Miami. È questa la fotografia del Gts, il Global traffic scorecard, pubblicato annualmente dall'istituto internazionale Inrix, che identifica e classifica le tendenze di congestione e di mobilità in più di mille città in 50 Paesi. In Italia peggio di Roma fa Palermo: è la decima al mondo per ritardo, con 121 ore sofferte annualmente dagli automobilisti siciliani. E torna alla memoria la scena del film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, quando tra le «piaghe» della società ce n'era una, «la più grave», che «diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo: il traffico. Ci sono troppe auto: è tentacolare e vorticoso, ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia».

Vista la differenza di soli 14 minuti tra gli automobilisti romani e quelli palermitani, nella fotografia semiseria fatta nel film ci si possono ritrovare anche quelli della Capitale. La ricerca ha evidenziato come a Roma la velocità media nell'area centrale (dunque, nel cuore amministrativo, finanziario, commerciale) si attesta su 20,92 km/h. I palermitani vanno più lentamente: 14,4 chilometri all'ora. Per trovare altre due città italiane bisogna scorrere la classifica fino al 61mo posto dove si piazza Milano e fino al 66mo con Genova. Lo studio evidenzia un ritorno alla normalità dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19 che ha costretto a continui blocchi della mobilità. «È bello vedere la vita delle persone e quella del commercio tornare alla normalità - commenta Bob Pishue, analista dei trasporti e autore del rapporto - ma sfortunatamente stiamo assistendo a livelli di congestione delle strade che si avvicinano, se non superando, ai livelli pre-pandemia. Dobbiamo gestire la congestione migliorando la mobilità e l'accessibilità nelle città per evitare che danneggi la ripresa economica e influisca sulla qualità della vita di pendolari e residenti».