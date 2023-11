Roma, 22 anni fa la strage di via Ventotene: i vigili del Fuoco ricordano le otto vittime dell’esplosione

Hanno continuato a scavare cinque ore dopo da quella terribile esplosione per cercare di trovare i superstiti del boato che ha trasformato via Ventotene in uno scenario da guerra: vetture ribaltate, finestre in frantumi e una voragine di 30 metri che aveva inghiottito vittime e decine di feriti. Un violento scoppio, quello avvenuto il 27 novembre di 22 anni fa - causato da una fuga di gas - spezzò la vita a quattro vigili del Fuoco e quattro donne. E questa mattina gli abitanti di Val Melaina, nel territorio del Municipio III, si sono fermati per ascoltare ancora una volta il suono delle sirene dei vigili del Fuoco e ricordare le otto vittime. Tra i presenti alla cerimonia, il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale, l’Assessorato alla Cultura e il Comandante Provinciale dei vigili del Fuoco. Nel corso della commemorazione sono state deposte due corone floreali in prossimità della targa commemorativa e una corona d’alloro presso il momento in Piazza Scarpanto, simbolo dei vigili caduti in quella tragica mattinata.

L’esplosione

Le immagini della deflagrazione sono ancora impresse nella memoria collettiva: il 27 novembre del 2001 la devastazione nel quartiere Val Melaina, all’interno del Municipio III.

Alle 9.27 del mattino una forte esplosione, dovuta a una fuga di gas, causò la morte di quattro vigili del Fuoco, intervenuti a seguito di una segnalazione di una perdita, e quattro donne. Nelle settimane precedenti i residenti avevano allertato più volte la società Italgas per il forte odore proveniente dal civico 32 di via Ventotene. E quella mattina i tecnici della società distributrice erano intervenuti per effettuare un sopralluogo, ma senza riscontrare alcuna anomalia. A perdere la vita il caposquadra Danilo Di Veglia e i vigili Sirio Coro, Alessandro Manuelli (deceduto qualche giorno dopo l’esplosione presso l’ospedale Pertini, ndr) e Fabio di Lorenzo. Nella tragedia anche altre quattro vittime: Maria Grosso, titolare di un negozio di parrucchiere al piano terra del palazzo, sua figlia, Fabiana di 22 anni, Elena Proietti, 81 anni, che si trovava all’interno del negozio e Michela Camillo, una studentessa italo-scozzese arrivata in Italia per studiare. Macerie, auto distrutte e 400 le famiglie evacuate. Tre dei 6 palazzi risultarono inagibili mentre cinque tecnici furono condannati per lesioni, disastro ed omicidio colposo. Una ferita che difficilmente riuscirà a rimarginarsi.

«A distanza di 22 anni è ancora forte l’emozione e il dolore verso chi non c’è più a causa della tragedia di via Ventotene. Siamo qui per non dimenticare il sacrificio dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nomentano e delle quattro donne che persero la vita nell’esplosione e per ringraziare il personale dei Vigili del Fuoco che quotidianamente è impegnato per la collettività, ma anche per impegnarci a costruire un quartiere più sicuro e solidale», le parole del Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.