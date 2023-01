Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:54

Ci risiamo. Lo scenario delle Pm 10 in aria non è positivo per Roma. Le condizioni attuali confermano che c'è una quantità di polveri sottili superiore a quella prevista dalla legge un po' in tutta l'area urbana. Così, per oggi, il sindaco Roberto Gualtieri ha disposto nuove limitazioni al traffico. Nella zona a traffico limitato della fascia verde, dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 19, non potranno circolare autoveicoli a benzina Euro 3, autovetture a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 2. Oggi e domani, in tutto il territorio di Roma Capitale, è stato disposto il divieto dell'uso di stufe e caminetti (se si hanno impianti di riscaldamento alternativi) con prestazioni energetiche che non rispettano i valori di emissioni previsti almeno per la classe 3 stelle, il divieto assoluto di falò, barbecue, di esplodere fuochi d'artificio, di sostare con il motore acceso e il potenziamento del lavaggio delle strade da parte di Ama. Domani saranno spenti gli impianti di riscaldamento in tutti gli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali, anche di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione, dalla Città metropolitana e da Roma Capitale. Per l'8 gennaio, invece, ci sarà la prima domenica ecologica del 2023. Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 è stata disposta la limitazione veicolare a tutti i veicoli a motore nella fascia verde anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato, l'intensificazione, sull'intero territorio comunale, dei controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di combustione all'aperto.

LE ESENZIONI

Dal divieto di circolazione veicolare della domenica ecologica, sono esentati i veicoli a metano, a Gpl, a trazione ibrida e elettrica; veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione Bi-fuel (benzina-Gpl o benzina-metano) anche trasformati, o veicoli che hanno un'alimentazione gpl o metano e appartenenti alla classe di omologazione Euro 3 e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) Euro 6; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi; motocicli a 4 tempi Euro 3. Per tutte le altre categorie delle esenzioni e delle deroghe è possibile leggere l'ordinanza direttamente sul sito internet di Roma Capitale. L'esposizione eccessiva e per lungo tempo alle Pm10 può avere effetti sull'organismo, soprattutto con danni all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, a tal punto che viene indicato alle persone più fragili (come i bimbi, donne in gravidanza, gli anziani o chi soffre già di alcune malattie croniche) di evitare di restare a lungo in luoghi dove la concentrazione è superiore ai limiti di legge.

LE PREVISIONI

I modelli di Arpa Lazio danno una situazione in peggioramento. Per il 6 gennaio, la situazione dell'aria per le Pm 10 sarà pessima in larga parte dell'area racchiusa dal Grande Raccordo Anulare, ad eccezione dell'area a Sud che va verso i Castelli Romani e il litorale (fino quasi ad Anzio) dove sarà scadente. Sempre per l'Epifania anche la concentrazione del Biossido d'azoto sarà mediocre, soprattutto nei quadranti Sud, Est e Ovest. La situazione dovrebbe contenersi il prossimo 7 gennaio quando la presenza delle Pm10 non sarà più pessima ma scadente in quasi tutta la città, a Ostia e fino all'area Tiburtina, e mediocre sui Castelli e sul litorale Sud.