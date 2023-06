Roma, Sport e Inclusione: gli Azzurri di Special Olympics volano a Berlino. Ministro Abodi “Questa avventura un importante bagaglio di vita”

Belli e sorridenti, i loro volti hanno riempito il Salone d’Onore del Coni prima della partenza per la Germania. Le loro parole, da sempre, un esempio di grande coraggio e forte determinazione per chiunque voglia affrontare una sfida importante nella vita. Sono i ragazzi del movimento Special Olympics saliti ieri sul palco - in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Giochi Mondiali Estivi Berlino 2023 - per testimoniare le conquiste raggiunte dopo tante difficoltà e le emozioni per la loro prossima gara, in programma dal 17 al 25 giugno prossimi. La delegazione italiana è stata presentata ai media e alle istituzioni. Ben 97 gli atleti che approderanno a Berlino, accompagnati da 41 coach e 4 delegati. «Non dobbiamo sprecare queste occasioni di crescita. Facciamo sì che questa avventura diventi un importante bagaglio di vita. Per noi, questo Mondiale è un fotogramma, ma per le persone che vi partecipano è il senso della vita stessa. Siate sempre sorridenti e noi, che abbiamo una responsabilità politica, dobbiamo fare tesoro di queste esperienze», ha commentato a margine della conferenza il ministro del Sport e i Giovani, Andrea Abodi. «Sono entusiasta - ha proseguito il ministro - di raggiungervi a Berlino. Sono totalmente ispirato da voi e solo rispettando coerentemente la messa in pratica dei sogni di questi atleti mi sentirò soddisfatto nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali».

Saranno migliaia le persone con disabilità provenienti da tutto il mondo per gareggiare nelle 26 discipline sportive: calcio a 5 unificato, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, golf, atletica, badminton, bocce, bowling, beach volley unificata, tennis e tennis tavolo. 7.000 gli atleti presenti a Berlino, 190 le delegazioni, 3.000 tecnici, tanti i volontari pronti a vivere una esperienza importante.

La cerimonia d’apertura è prevista per sabato 17 giugno alle 20.15 presso l’Olympic Stadium mentre le gare ufficiali inizieranno domenica 18 e si concluderanno il 25 ( giugno, ndr) con la Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali. Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, volerà a Berlino come rappresentante del nostro Paese. «Noi siamo orgogliosi dell’utilizzo dei cinque cerchi da parte vostra», ha dichiarato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò nel corso della conferenza. «Vedo tanta sana competitività qui oggi. Il messaggio di Special Olympics è partito da lontano e, come il mare, arriva ovunque. Siamo orgogliosi di avervi nella grande famiglia del Coni».

Tanti i rappresentati del Governo, della Regione Lazio e del Comune di Roma presenti ieri nel corso dell’evento che hanno voluto salutare la delegazione in partenza. In chiusura, l’abbraccio di Arisa che ha eseguito l’inno di Mameli insieme all’atleta Giorgia Meriano, convocata ai Mondiali Estivi 2023 dove parteciperà come nuotatrice. «Mi riempie sempre il cuore stare a contatto con la grande spontaneità con la quale vi esprimete. Questa voglia di vivere, questa mancanza di sovrastrutture secondo me è il vostro segreto per essere incredibilmente positivi e sempre sorridenti», ha detto Arisa.