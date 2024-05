Roma, sparatoria al Villaggio Prenestino: ferita una donna in auto, è in codice rosso. Aggressori in fuga

Spari in via della Riserva Nuova, al Villaggio Prenestino. Poco fa una donna è stata ferita durante un conflitto a fuoco in strada. Ferita alla schiena, è stata portata in codice rosso all'Umberto I. Sul posto, oltre ai poliziotti, anche una pattuglia del VI gruppo Torri della Polizia Locale che avrebbe tentato di inseguire i presunti aggressori, a bordo di una Golf di colore scuro.

Sparatoria al Villaggio Prenestino, cosa è successo

La donna ferita nella sparatoria avvenuta in pieno giorno, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, è stata colpita mentre si trovava al volante di una Smart. Sul posto cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Polizia impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l'accaduto.