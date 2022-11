Venerdì 11 Novembre 2022, 07:28

Viaggiavano con il camion pieno di refurtiva, pistole, armi da taglio e oltre mille euro in contanti. Quando i carabinieri ieri mattina li hanno fermati per un ordinario controllo hanno capito subito che il carico era sospetto. Così sono scattati gli accertamenti dei militari del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno denunciato a piede libero tre cittadini stranieri con l'accusa di ricettazione.

Spade e pistole antiche nascoste nel camion: il blitz



I militari hanno fermato il mezzo con targa romena lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Aprilia. Durante i controlli all' interno sono stati rinvenuti 13 telefoni cellulari di varie marche, di cui uno successivamente risultato il bottino di un borseggio denunciato dalla vittima proprio ai carabinieri il 4 novembre scorso. Quindi le armi: cinque coltelli con lame di lunghezza variabile tra 19 e 21 cm, quattro spade di lunghezza tra 33 e 70 centimetri, un machete di 44 cm, due riproduzioni di pistole sprovviste di marca e matricola. Infine nascosti nel camion c'erano anche diversi arnesi per lo scasso e 1.075 euro in contanti. Tutto materiale di cui i tre non hanno saputo fornire valide giustificazioni sulla provenienza e il possesso. Il conducente, inoltre, ha esibito ai militari una patente di guida risultata falsa, motivo per cui dovrà rispondere anche di uso di atto falso. Il telefonino provento di furto è stato infine restituito alla legittima proprietaria mentre la restante parte della merce è stata sequestrata insieme al furgone.