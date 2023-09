Roma: spaccano il vetro di un'auto per rubare una valigia e uno zaino a Torcervara

Venerdì 15 Settembre 2023, 11:50







Vetro spaccato e furto di due valigie e uno zaino, questo è ciò che è accaduto ad un ragazzo di ritorno dalle vacanze. Sono bastati pochi minuti, M. si era fermato a bere un caffè in un bar di passaggio prima di tornare a casa. «Ero appena tornato dalla Puglia e tornando mi sono fermato a fare colazione, erano circa le 9:30, non mi sono dilungato troppo e sinceramente essendo anche giorno non me lo aspettavo.» Il fatto è accaduto a Torcervara, precisamente a via di Torcervara difronte alla stazione Torsapienza. «Uscito dal bar il vetro del portabagagli era in frantumi, hanno rubato due valigie e uno zaino, tutti vestiti e qualche libro. Alcuni passanti mi hanno riferito di aver visto due donne straniere, con due passeggini vuoti spaccare il vetro e rubare». Appena ha scoperto ciò che era accaduto, il ragazzo ha immediatamente chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto velocemente. «Ho denunciato l'accaduto e le guardie mi hanno fatto presente che nelle vicinanze c'è un grande campo Rom, dunque potrebbe esserci un collegamento. Credo che purtroppo siamo arrivati ad un punto di non ritorno, ogni giorno sento di furti, aggressioni e altro. Non c'è rispetto, solo molta ignoranza, spaccare un'auto per rubare che cosa alla fine, davvero incredibile, sono stanco, credo che non ci siano parole per descrivere ciò che sta accadendo nella Capitale senza che nessuno intervenga». Il rammarico è inevitabile e come spesso accade quando vengono spaccati i vetri delle auto per rubare, il danno è superiore al bottino.