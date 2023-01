Roma, a Settebagni è caos con i rifiuti: cittadini inferociti sui social

Ancora caos spazzatura a Settebagni, in particolare a Via San Quirico D'orcia. Numerosi rifiuti, fra cui molti di grandi dimensioni come materassi, travi di legno, scatoloni e quant'altro, sono stati incivilmente gettati per terra, al di fuori degli appositi cassonetti. Stanchi di veder il loro quartiere sempre più sommerso dall'immondizia, i cittadini ovviamente si sono lamentati, specialmente via social, dove tra l'altro sono giunte molte segnalazioni simili. Oltretutto, per lo smaltimento degli scarti più grandi, si può contattare l'AMA, la quale provvederebbe al ritiro. Ma non c'è stata nessuna chiamata e, malgrado il ricorso vinto per il rimborso della TARI, Settebagni continua ad essere in piena emergenza rifiuti.