Roma, sequestro da 5 milioni di euro a un noto imprenditore nel settore della ristorazione: il patrimonio illecito tra la Capitale e la Sardegna

Dall’Infernetto a Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari: beni, società, rapporti finanziari per il valore di cinque milioni di euro. È questo l’ammontare del sequestro in atto dalle prime luci dell’alba da parte della polizia nei confronti di un noto imprenditore già ampiamente conosciuto dalle forze dell’ordine, attivo nel settore delle

costruzioni ed operante, attraverso familiari prestanome, nelnsettore della ristorazione. Nel dettaglio, gli agenti della divisione Anticrimine stanno eseguendo un sequestro emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta formulata dal Questore.

Chi è l'imprenditore

L’imprenditore, un italiano del 1968, era stato arrestato nel corso di un’ampia operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti fra Italia e America Latina. Era il 10 ottobre 2017 quando polizia e guardia di finanza eseguirono una misura cautelare contro 19 persone.

Il sequestro

Nell’operazione “La Romana-Fireman” gli interessi di alcuni narcotrafficanti romani si “univano” a quelli di alcuni ndranghetisti e del clan Alvaro, stanziale su Roma da decenni. Fra gli arrestati dell’epoca anche Mauro De Bernardis, broker, Marco Turchetta, fra i principali ultras laziali ai tempi del fu Fabrizio Piscitelli.

Il provvedimento, che rientra nell'ambito di una più ampia strategia di contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti da parte delle consorterie criminali, concerne beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore, già attivo nel settore delle costruzioni ed ora operante, attraverso familiari prestanome, nel settore della ristorazione, in quello immobiliare e nella rivendita di veicoli luxury.