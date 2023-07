Roma, lavori per la realizzazione di una scuola bloccati da una piscina privata in zona Finocchio

La realizzazione di una nuova scuola in via Valderice, era questo il progetto pensato nel 2008 dal VI Municipio, purtroppo ancora oggi non si è mai vista l’apertura del cantiere. L’inizio dei lavori per la scuola previsto per novembre rischia di saltare. Pochi giorni fa la doccia gelata: sui terreni, già espropriati più di 10 anni fa, c’è una piscina che risulta essere non espropriatata.

La foto satellitare mostra la piscina in questione e l’intera area. Tutto è iniziato nel 2011 quando il municipio ha iniziato ad espropriare alcuni terreni in via Valderice. Veniva prescritto, alla proprietaria del terreno, di lasciare un passaggio per accedere al lotto. Ma non veniva fatta alcuna menzione della presenza di una piscina, chiaramente visibile anche con le immagini satellitari di Google maps.

Un errore il cui conto, seppur a distanza di 12 anni, è stato presentato oggi. A febbraio del 2022, l'assessore ai Lavori pubblici del VI municipio, Chiara del Guerra, chiedeva venisse dato seguito alla deliberazione della Giunta capitolina n. 862/2004, con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori di costruzione di una scuola materna, di 3 sezioni, in località Finocchio.

Il dipartimento Simu, avendo preso in mano questo dossier a Marzo del 2022, ha comunicato che la realizzazione dell’opera era stata inserita nei fondi PNRR.

Le procedure vanno veloci tanto che viene fatta la gara e fissata la data per la consegna del cantiere al 30 novembre 2023. Il 1 giugno, il sogno sembra fermarsi. Arriva all’amministrazione municipale una nota dal dipartimento Simu nella quale si dice che, da un controllo dell’area è emersa la presenza di una piscina privata.

Agli uffici viene quindi chiesto di verificare la regolarità della piscina stessa. Dalle viste aeree si evince che il manufatto è presente dal 2002. "La mia preoccupazione – spiega Guerra - è che questo possa comportare il blocco totale del progetto. Bisognerà demolire il manufatto? E i soldi per farlo? Soldi pubblici ovviamente".