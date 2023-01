Roma, ripulite dalle scritte no Vax i muri della Casa della salute in via di Torrenova

“Medici pro Vax Assassini”, Vax e 5g = morte, "Centri vaccinali dispensari di morte." Sono solo alcune delle scritte che hanno occupato le mura e le striscie pedonali della Casa della salute di via Tenuta di Torrenova, nel quartiere Torre Angela, periferia est della Capitale. La Asl Roma 2 ha immediatamente provveduto a cancellare le scritte minacciose e no-vax fatte da un gruppo di sconosciuti. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori del gesto. Lo scorso sabato 7 Gennaio, ad accorgersi delle scritte contro il vaccino Anticovid e contro gli operatori sanitari sono stati il personale medico ed della Asl Roma 2 che si era recato presso la struttura per iniziare la giornata lavorativa. “Le vaccinazioni continueranno, non ci facciamo intimorire. Spero che i responsabili siano individuati e paghino per ripulire lo scempio fatto”, aveva commentato l’assessore alla Sanità del Lazio e candidato a presidente della Regione, Alessio D’amato (Pd).

“Come tanti altri operatori del servizio sanitario nazionale, nel corso dell’epidemia da Coronavirus, mi sono resa disponibile per il monitoraggio Covid, assistenza con le Uscar, cure domiciliari e percorso vaccinazioni”, ha affermato la Consigliera del Municipio III e specialista cardiologo del Servizio Sanitario nazionale dell’Asl Rm2, Marta Marziali. “In particolare - ha aggiunto Marziali - ho partecipato alle vaccinazioni domiciliari della Asl Roma2 che hanno raggiunto i singoli cittadini più fragili sull’intero territorio. Abbiamo lavorato in sinergia con le equipe infermieristiche ed amministrative, coordinate e volute dall’Assessore D’Amato. Un lavoro di cui ancora oggi sono orgogliosa di aver potuto prendere parte.”

“Vedere queste scritte sopra la mia sede di lavoro mi ha ferita profondamente - ha sottolineato Marziali - soprattutto perché la sede era stata appena ristrutturata ed inaugurata. Si tratta del presidio della Casa della Salute di Torrenova, un punto di riferimento importante che serve quartieri in difficoltà, come Tor bella Monaca. Prontamente la direzione della Asl ha ripristinato l’edificio e come si può vedere le scritte sono state cancellate."

“Noi operatori - ha dichiarato ancora Marziali - non ci facciamo intimorire. Continueremo a lavorare nell’idea del progetto del Servizio Sanitario Nazionale, con le difficoltà che riscontriamo, soprattutto per la carenza di personale. Crediamo nella sanità pubblica e nella possibilità di raggiungere una singola persona. Faccio parte del servizio di assistenza domiciliare integrata, un servizio che si occupa delle persone fragili - a domicilio - con equipe infermieristiche ad altissimo livello. Quindi, ribadisco, non abbiamo paura di pochi vigliacchi.

La Consigliera Marziali, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un post - sul suo profilo social - per spiegare quanto accaduto alla Casa della Salute. Il post ha ricevuto più di 387 attacchi da parte di hater e troll con messaggi e minacce di morte. “L’Italia è ripartita grazie al lavoro voluto da Mario Draghi e dal Generale Francesco Figliuolo a livello nazionale e dall’Assessore D’Amato per quanto riguarda la regione Lazio. Il ripristino - in tempi rapidi - delle mura della Casa della Salute è una risposta assolutamente di orgoglio da parte del nostro Servizio Sanitario Nazionale che può solo che vantare una grande efficienza nell’organizzazione e nella risposta dei vaccini anticovid”, ha concluso Marta Marziali.