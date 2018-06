Un'auto si è schiantata contro un treno al passaggio a livello di Morolo, frazione di Rignano Flaminio. Il passaggio a livello è sprovvisto di sbarre, a segnalare l'arrivo del treno ci sono solo segnali sonori e luminosi. Lo scontro è successo intorno alle 18. Una Fiat Punto, con due settantenni a bordo, marito e moglie, non avrebbe rispettato i segnali acustici e luminosi e mentre attraversavano il passaggio a livello è sopraggiunto il treno che viaggiava in direzione Viterbo. L'auto è stata presa di striscio ed è rimasta incastrata sotto le rotaie. Miracolosamente vivi marito e moglie: l'uomo è rimasto illeso, ferita la donna, ma non in modo grave.Sul treno c'erano più di cento pendolari e per loro è stata l'ennesima giornata di caos, disagi e ritardi. Lo schianto ha riportato alla ribalta il problema sicurezza dei passaggi a livello senza sbarre. Il sindaco Fabio De Lorenzi dice: «Valuterò con l'azienda dei trasporti Atac quali sono le soluzioni migliori per evitare incidenti del genere. Faremo subito un soprallugo, così non si può andare avanti».