Roma, giovane muore travolto dal treno vicino alla stazione di Santa Severa

di Emanuele Rossi

Tragedia a Santa Savera dove un ragazzo è morto dopo essere stato travolto dal treno nei pressi della stazione ferroviaria. E' successo alle 10 di questa mattina. Il giovane stava attraversando i binari quando è stato investito da un Intercity. Sul posto la Polizia ferroviaria e i carabinieri di Civitavecchia.



Non è ancora nota l'identità e l'eta della vittima. Si sa solo che è una persona giovane tra i 20 e i 30 anni, di carnagione chiara. Ci sono indagini per capire la dinamica della tragedia: non si esclude nulla, dall'incidente al suicidio.



Forti rallentamenti dei treni e disagi per i passeggeri. Alla stazione di Ladispoli ci sono già le prime navette per trasportare i pendolari a Civitavecchia.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA