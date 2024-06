Martedì 11 Giugno 2024, 18:10

Un nuovo appuntamento con "Ama il tuo quartiere", la raccolta straordinaria di rifiuti organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio: sabato 15 e domenica 16 giugno sarà possibile disfarsi di materiali ingombranti, metallo, frigoriferi, condizionatori, monitor e tv, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, sflaci e potature e tutti quei rifiuti che non possono essere sparsi nei cassonetti. Le raccolte si effettueranno nei municipi II, III, V, VI, X, XII, XIII, XIV e XV.

Sabato 15 giugno:

Municipio 2: via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo): legno, metallo, ingombranti, sfalci e potature, raee

Municipio 6: Largo Gennaro Boltri: legno, metallo, ingombranti, raee, sfalci e potature

Municipio 10: via Castello Tesino (retro distributore), via dell'Idroscalo angolo via Ebridi: legno, metallo, ingombranti, raee, sfalci e potature

Municipio 12: viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182): legno, metallo, ingombranti, raee, sfalci e potature

Municipio 15: via Marino Dalmonte (Cesano), via di Santa Cornelia: legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature

Domenica 16 giugno:

Municipio 3: via Emilio Teza (parcheggio lato Via Tor S. Giovanni): ingombranti, legno, raee

Municipio 5: via dell'Incoronata (angolo viale Alessandrino): ingombranti, legno, metalli, raee

Municipio 13: via Ponzone: legno, ingombranti, raee

Municipio 14: via Superga (Tragliatella): legno, ingombranti, raee