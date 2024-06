Roma, comunità Lgbt ebraica non sarà al pride per timore di attacchi antisemiti. Organizzatori: «Paura è sconfitta per tutti»

La comunità ebraica Lgbtq rinuncerà al Pride di Roma di quest'anno per paura di attacchi antisemiti. Gli organizzatori si dicono dispiaciuti e parlano di «sconfitta». Ci sono delle defezioni anche tra parlamentari italiani per solidarietà.

«Siamo dispiaciuti che la comunità Lgbt ebraica abbia deciso di non partecipare al Pride. Roma Pride ha aperto sempre le porte a tutti, quando ci sono stati gli incontri abbiamo detto che il Pride è di tutti. Mai chiuso le porte a nessuno. Mi dispiace molto che le persone della comunità Lgbt abbiano paura di partecipare a un Pride. È una sconfitta per tutti quando succedono cose di questo tipo, soprattutto in Italia». Così il portavoce di Roma Pride, Mario Colamarino, alla conferenza stampa della parata di domani nella Capitale rispondendo alle domande dei giornalisti.

«Noi da sempre come Roma Pride siamo contro tutte le guerre e per la pace.

Speriamo che questa situazione si risolva al più presto e che anche la comunità ebraica Lgbt possa partecipare di nuovo in sicurezza. Quando ci siamo sentiti e visti abbiamo detto: se decidete di partecipare metteremo in campo tutte le misure di sicurezza per garantire la vostra partecipazione, avremmo fatto lo stesso per chiunque - aggiunge - Se qualcuno vuole strumentalizzare questa situazione così delicata che ferisce la vita delle persone anche vicino a noi non è bello, si gioca sulla vita delle persone e sui loro sentimenti».

Keshet Italia, organizzazione ebraica queer, ha deciso di non partecipare ai pride nazionali per i «crescenti timori di aggressioni dovuti al clima d'odio sviluppatosi attorno alla nostra partecipazione». Lo annuncia l'organizzazione in una nota.

La comunità queer «dovrebbe essere particolarmente consapevole del peso della marginalizzazione, e il timore delle persone ebree queer di partecipare ai Pride rappresenta un fallimento per tutto il movimento. Preoccupante e' inoltre che - nuovamente - le persone ebree in Europa siano discriminate e costrette a nascondere le proprie identità».