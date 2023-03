Roma, corsa a due per il nuovo prefetto: Laura Lega e Claudio Palomba, chi sono

Arriverà probabilmente tra oggi e domani il nome del nuovo prefetto di Roma in sostituzione di Bruno Frattasi che, nel Consiglio dei ministri convocato per questo pomeriggio a Cutro, in Calabria, sarà nominato nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo le dimissioni di Roberto Baldoni.

Al momento per il nuovo inquilino di Palazzo Valentini, il terzo in un anno, la corsa sembra ristretta due candidati: Laura Lega, capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e Claudio Palomba, attuale prefetto di Napoli.

Lega e Palomba, chi sono

Lega, romana di 63 anni, è laureata in giurisprudenza ed è componente effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici: in passato è stata prefetto di Treviso e di Firenze.

Palomba, anch'egli 63 enne, è laureato in giurisprudenza all'università degli Studi di Napoli e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la corte d'appello del capoluogo campano. Prima di Napoli, è stato prefetto di Rimini, Lecce e Torino.

Il lavoro di Frattasi

Frattasi, 66 anni, napoletano trapiantato da 40 anni a Roma, è prefetto della Capitale da poco più di quattro mesi (dal 31 ottobre dello scorso anno) quando è stato nominato al posto del suo predecessore Matteo Piantedosi, diventato ministro dell’Interno del governo di Giorgia Meloni. In questo periodo l’impegno di Frattasi si è rivolto su vari fronti: dal contrasto alle occupazioni abusive all’incremento della sicurezza in aree colpite dal degrado - una su tutte quella nei dintorni della stazione Termini - fino alla lotta contro la malamovida che colpisce diversi quartieri della Città eterna.