Picchiata al volto e spinta violentemente contro il muro di un palazzo. Per strada e sotto gli occhi attoniti dei passanti. Sono stati gli agenti della polizia locale di Fiumicino a salvare la donna dalle violenze del marito, un 44enne, originario del Bangladesh, in visibile stato di alterazione che ha prima ha insultato la moglie, poi le si è scagliato contro, massacrandola di botte. È accaduto pochi giorni fa, in via Coni Zugna all'Isola Sacra. L'intervento di una pattuglia della polizia locale, e poi quello della polizia di Stato, è stato provvidenziale per la 35enne straniera.

Erano da poco passate le ore 18 quando la coppia ha iniziato a discutere. Le urla e i tentativi di lei di schivare i pugni del marito, tanto da dover chiedere aiuto agli automobilisti di passaggio. La violenza dell'uomo è esplosa all'improvviso, ed è stata notata da alcuni agenti della polizia locale che stavano percorrendo la stessa strada e sono subito entrati in azione. L'aggressore, che stava scaricando sulla moglie una gragnola di colpi, è stato bloccato e arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino intervenuti in supporto, mentre due agenti sono rimaste vicine alla donna in attesa dell'arrivo dei soccorsi, che l'hanno accompagnata poi in ospedale per verificare il suo stato di salute.

La donna, con alcune ferite e contusioni sul corpo, è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale Grassi di Ostia. «Quell'uomo era una furia - ha raccontato un passante - con alcuni automobilisti abbiamo provato a fermarlo, ma era completamente fuori di sé. Per fortuna, sono arrivati quegli angeli in divisa».