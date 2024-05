Lunedì 27 Maggio 2024, 07:00

La previsione è 30 milioni di persone. Provenienti da tutte, o quasi, le parti del mondo. Che significano fede religiosa, turismo religioso e laico, affari per hotel, ristoranti, bar. Ma anche possibili rischi di malattie infettive. Il Giubileo non è solo un evento di grande significato religioso per i credenti, né solo visitatori nei musei. Ma rappresenta anche uno stress test per il sistema sanitario che si è ripreso da poco dal caos generato dalla pandemia Covid. E che, quindi, si attrezza per tempo per azzerare i rischi connessi inevitabilmente con grandi folle che arrivano in poco tempo tutte in uno stesso luogo.

Trenta milioni

La Regione ha approvato il “Piano per la sorveglianza delle malattie infettive” durante l’Anno Santo che, lo ricordiamo, inizierà formalmente la sera del 24 dicembre (non l’8 dicembre come nei Giubilei passati) quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa dando il via a un anno di celebrazioni liturgiche. La previsione della Regione è 30 milioni di pellegrini: «sulla stima dei dati dell'ultimo Giubileo, quello del 2020», si legge nel Piano, «sarà un evento che implicherà la presenza a Roma, durante tutto l'anno, di oltre 30 milioni di visitatori. Nel precedente Giubileo straordinario 2015-2016 infatti Roma è stata visitata da 21.292.926 pellegrini». Ancora: «il Giubileo determinerà per un lungo periodo di tempo una sollecitazione del sistema sanitario di Roma e della Regione Lazio che comporterà un carico di lavoro aumentato, particolarmente in concomitanza degli eventi giubilari durante i quali il sistema dovrà di volta in volta rinforzarsi».

Il Piano si pone fondamentalmente tre obiettivi da raggiungere: il primo, «identificare e confermare precocemente i casi e identificare e descrivere rapidamente eventuali focolai epidemici». Poi, «ridurre al minimo il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute a focolai epidemici e ad emergenze infettive». Infine, «assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nell’assistenza sanitaria ed in generale nelle attività di Sanità pubblica».

Le azioni

Per azzerare i rischi, la Regione, insieme all’Istituto nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dà il via a un rafforzamento dei sistemi di sorveglianza delle varie malattie infettive, creando una piattaforma che gestirà gli allarmi che dovessero arrivare da Asl, Ospedali o da medici e pediatri di famiglia chiamati a svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio del territorio. Ad essere incrementati saranno i controlli su specifiche patologie: agenti patogeni di malattie respiratorie di tipo potenzialmente pandemico, malattie che si trasmettono attraverso gli alimenti, la legionella e poi le infezioni causate da virus come Chikungunya, Dengue e Zika e trasmesse da “vettori” come le zanzare o le zecche.

Fra i vari monitoraggi da eseguire, ne viene avviato anche uno sulle acque di scarico al quale parteciperanno lo Spallanzani, l’Arpa, le Asl, le Università i gestori del servizio idrico: uno o due prelievi a settimana, anche a livello di quartiere, per analizzare l’eventuale presenza di virus o batteri pericolosi.

La procedura

Seguendo quanto stabilito nel 2022 dal Ministero della Salute, in presenza di malattie “da allerta” - cioè che «richieda l’adozione immediata di interventi di sanità pubblica, sia a livello nazionale che internazionale, in quanto a elevato rischio di diffusione o perché precedentemente eradicata o eliminata» - il medico avrà 12 ore di tempo massimo per segnalare il caso all’Azienda sanitaria che ne avrà altre 12 massime per inserire il caso sulla piattaforma informatica dedicata.