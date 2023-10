Mercoledì 11 Ottobre 2023, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:49

L'igiene urbana a Roma è assolutamente deficitaria, dalla raccolta dei rifiuti alla pulizia delle strade. I trasporti pubblici sono insufficienti, con la metropolitana un po' meglio di bus e tram. Di contro, i cittadini della Capitale sono molto soddisfatti dell'erogazione di acqua potabile, dei servizi culturali e dell'illuminazione pubblica. È quanto emerge dalla relazione sulla qualità della vita e dei servizi pubblici a Roma, redatta dalla agenzia comunale Acos. Complessivamente, il voto medio sulla qualità della vita scende leggermente rispetto allo scorso anno, ma resta al di sopra della sufficienza, a quota 6,69 (contro il 6,74 di dodici mesi fa). I più insoddisfatti della città in generale sono i cittadini dell'Eur (IX municipio), al contrario dei residenti del VI - Tor Bella Monaca e Torre Angela - più propensi a dare un voto migliore. Alla domanda specifica sulla qualità della vita nella propria zona, l'Agenzia indica in cima alla graduatoria il centro storico (6,75) seguito dal II municipio (6,74), dal VI (6,73) e dal IX (6,72). Il "peggiore" è il IV (Tiburtino) con 6,47.

Roma, è allarme topi in città: caos derattizzazione per bando congelato da tre anni

LA SITUAZIONE

Per la maggioranza degli intervistati (il 65 per cento del totale) la situazione cittadina rimarrà invariata nei prossimi cinque anni, mentre solo il 7,3 per cento pensa che migliorerà e per il 9,7 per cento peggiorerà. Il dossier prende in considerazione i pareri di un campione di 5.762 residenti nella Città eterna, intervistati tra la primavera e l'estate di quest'anno: il primo di tre volumi del report è stato presentato ieri dalla presidente dell'Authority, Elisa D'Alterio, e si riferisce al periodo che va da dicembre 2022 a ottobre 2023. «Registriamo complessivamente un trend positivo con il 70 per cento dei cittadini soddisfatti - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - C'è un buon andamento del settore culturale, della manutenzione del verde, di parchi e ville e si avvicina alla sufficienza il giudizio sul trasporto pubblico locale. Come sappiamo è ancora sotto la sufficienza il voto medio sulla pulizia ma vorrei sottolineare che i dati risentono, in maniera evidente della crisi dei mezzi che abbiamo avuto, da maggio abbiamo avuto una crisi terribile con il 65 per cento dei mezzi che si è fermato».

Roma, degrado al Cimitero Flaminio: continua l’allarme dei cittadini

I TEMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giudizi peggiori, tra i romani, riguardano come detto i servizi di pulizia della città e raccolta dei rifiuti: gli intervistati assegnano a entrambi un voto medio di 4,6 (su 10). Male anche il servizio cimiteriale (5,4) e la sosta a pagamento (5,2). Per quanto riguarda il trasporto pubblico, poi, resta deficitario il servizio di superficie (bus e tram) - che ottiene un voto medio di 5,6 su 10 - mentre sfiora la sufficienza quello della metropolitana (5,9). Poco sotto ci sono i servizi sociali municipali, che si attestano sul 5,8. La sicurezza personale prende un voto medio di 5,96, poco meno della sufficienza. I voti migliore sono, invece, per l'acqua potabile (7,2), le farmacie comunali (7), l'auditorium (7,3), il Palaexpo (7) e i musei comunali, di cui quello col punteggio più alto totalizza un netto 7,5. Sorpresa per il voto positivo (6,3) del servizio dei taxi. «È un paradosso, complessivamente c'è un'ampia sufficienza che forse risente dei dati dei mesi precedenti - spiega Gualtieri - Ricordo che anche l'anno scorso i taxi hanno ottenuto un giudizio alto, perché è negli ultimi mesi che si sono manifestati i disagi, a fronte di una crescita del turismo».