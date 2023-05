Roma, un nuovo Open Day per richiedere la Carta d’identità elettronica: ecco le informazioni Sabato 6 e domenica 7 maggio aperture in diversi municipi ed ex Punti Informativi Turisti. Si può prenotare un appuntamento a partire da domani, venerdì 5 maggio fino ad esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno