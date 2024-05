Pet therapy, musicoterapia e laboratori per la pace: ritorna a Roma la Notte bianca delle scuole aperte. Ecco quando e dove

All’Istituto di istruzione di secondo grado “Cristoforo Colombo”, in via Panisperna, 255, a Roma, è in programma la “Silent disco”: gli studenti, con cuffie alle orecchie, ascolteranno musica passeggiando lungo le vie del quartiere, dalla scuola fino a piazza del Campidoglio, dalle 17.30 alle 22. All’Eur, all’IC “Melissa Bassi”, in via dell’Archeologia, 139, sempre dalle 17.30 alle 22, i ragazzi si esibiranno in uno spettacolo teatrale e ballo hip hop. E ancora: laboratori, mostre fotografiche, presentazioni di libri nelle scuole capitoline, aperte fino a tarda sera.

Ritorna anche quest’anno la Notte bianca delle scuole aperte, in programma venerdì 24 (maggio).Si tratta della seconda edizione che rappresenta l’occasione per celebrare il percorso intrapreso in questo ultimo anno da molte delle 114 scuole vincitrici dell’avviso pubblico che prevede l’apertura dei plessi scolastici oltre l’orario ordinario. Durante le ore pomeridiane, serali e nei weekend, gli Istituti saranno attivi con attività artistiche, di supporto scolastico, promozione dello stem (discipline tecnico-scientifiche), per il contrasto alla povertà educativa e per la sostenibilità ambientale.

Un calendario ricco di appuntamenti: all’IC Daniele Manin si lavora a due opere partecipate: la prima è “I muri parlanti”, panelli di legno vuoti da riempire piano piano di frasi e immagini di pace, lasciate di volta in volta dai partecipanti all’evento e “La bandiera della Pace”, i partecipanti, invitati a scegliere uno die colori rappresentativi della bandiera stessa, con i piedi immersi nelle tempere, cammineranno su un lungo rotolo di carta lasciando impronte di pace. All’IC Francesca Morvillo, invece, dalle 15 alle 20 musicoterapia, Pet Therapy, teatro e laboratorio di ceramica. Nel Municipio III gli istituti aperti nella serata di venerdì sono l’Ic Piaget Majorana, l’IC Uruguay, l’IS Nomentano e L’Ic Piazza Capri. Il programma completo