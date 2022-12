Sabato 24 Dicembre 2022, 08:21

Il countdown per l'ultimo regalo da portare sotto l'albero è scattato. Oggi gli irriducibili (o i ritardatari) hanno tempo ancora fino alle ore 18 circa per trovare l'oggetto desiderato da familiari o amici (o amori). Attenzione agli orari, dunque. Negozi in Centro storico e nei vari quartieri di Roma, insieme ai Centri commerciali, restano aperti fino al pomeriggio, poi si chiude fino a domani, mentre lunedì, Santo Stefano, è possibile scoprire qualche apertura straordinaria, soprattutto nelle grandi galleria commerciali, come Maximo. Anche gli Outlet garantiscono le vie dello shopping. Castel Romano oggi propone anche occasione speciali di acquisto, così come l'Outlet di Valmontone che apre oggi e lunedì con carnet di eventi di intrattenimento.

GLI SPOSTAMENTI

Oggi val la pena usate anche i mezzi pubblici per muoversi a Roma, visto che metropolitane, autobus e tram sono gratuiti per l'intero servizio. Le corse della metro sono rafforzate con la chiusura stabilita alle ore 21. In tempo per raggiungere la cena di Vigilia, insomma. Poi dalle 23:30, partono le linee notturne. Per chi vuole prendersi una pausa da tombole, saltacavallo e mercante in fiera, da oggi a lunedì comunque c'è anche la possibilità di divertirsi fuori casa. Offerte variegate per ragazzi, amici, famiglie e bambini. Intanto, exploit di stagione, Cinecittà World, il parco divertimento a tema cinema, regala l'ingresso gratuito a tutti domani mattina, giorno di Natale. Una chicca da scoprire oggi e lunedì, infine, è il nuovo archeo-show inaugurato dal parco dell'Appia Antica, con l'allestimento multimediale nel Mausoleo di Santa Cecilia. Tra ologrammi e realtà virtuale.

TRASPORTI

Oggi, per il giorno della Vigilia, i mezzi pubblici sono gratuiti. Niente ticket da timbrare sull’intera rete di metropolitane, tram e autobus. Tornelli aperti e macchinette obliteratrici spente durante la giornata. Attenzione agli orari, comunque. Oggi, 24 dicembre, le linee di superficie e quelle metropolitane saranno attive fino alle 21, mentre le linee notturne tra stasera e il 25 dicembre sono funzionanti dalle 23.30. Secondo il piano mobilità di Campidoglio e Atac, la metro A viene comunque intensificata oggi sul fronte delle corse. Domani, le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21, mentre le linee notturne, tra domani e lunedì 26 dicembre, restano attive.

DIVERTIMENTO

Brividi a Natale di divertimento ludico-sportivo. Aperte le piste di pattinaggio sul ghiaccio, da piazza Re di Roma trasformata in un grande villaggio stile Frozen, con tanto di mercatino a tema, fino all’Ice Park Foro Italico funzionanti tutti i giorni. Fuoriporta, il Valmontone Outlet ha inaugurato l’Eco skates, l’innovativa pista di pattinaggio sostenibile (oggi e lunedì di Santo Stefano). Immancabile una visita ai Cento presepi in Vaticano sotto il colonnato sinistro di piazza San Pietro: tra le creazioni, la Natività dall’Ucraina con richiami agli scenari di guerra. Gli appassionati di archeo-show 3D possono scegliere il Mausoleo di Cecilia Metella (oggi e lunedì, mentre domani è chiuso) per scoprire il nuovo allestimento multimediale tra ologrammi e realtà virtuale.

BAMBINI

Animali, montagne russe, incontri ravvicinati con Babbo Natale, per i bambini non mancano le occasioni di intrattenimento. Un classico, è il Bioparco di Villa Borghese, aperto oggi e lunedì di Santo Stefano (chiuso domani, unico giorno dell’anno). E lunedì giornata all’insegna dell’ambiente: dalle 10 alle 12 sarà organizzata una speciale caccia al tesoro a squadre. Sempre a Villa Borghese si può scoprire il Christmas World al Galoppatoio oggi (dalle 10 alle 18), domani (dalle 14 alle 20) e lunedì. La mattina di Natale, poi, Cinecittà World a Castel Romano regala l’ingresso gratuito per tutti. Per chi vuole evitare di cucinare è possibile prenotare il Pranzo di Natale per festeggiare in famiglia come a casa.

SHOPPING

Oggi, per la Vigilia, lo shopping last minute si può fare fino alle ore18 circa. Serrande abbassate domani, invece, domenica di Natale, mentre lunedì 26 dicembre si possono registrare anche aperture straordinarie. Come nel caso di Maximo con negozi attivi dalle10 alle 21.