Roma, caos sulla Metro A, scivola sui binari e viene investito: grave 74enne. Vagoni fermi tra Termini e Ottaviano

Un uomo di 74 anni, è stato investito da un treno della Metro A alla stazione di Lepanto, in direzione Battistini, intorno alle ore 10:30 di questa mattina. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118 e le forze dell'ordine. Il 74enne è stato estratto da sotto il vagone e trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto

Il viaggiatore scivolato sui binari della stazione Lepanto della Metro A di Roma è stato estratto vivo. Il fatto è avvenuto questa mattina e ha causato il blocco della circolazione tra le stazioni di Termini e Ottaviano. Su Twitter, Atac ha fatto sapere che la circolazione è rimasta attiva «tra le stazioni di Anagnina e Termini e tra Ottaviano e Battistini. Nella tratta interrotta stiamo attivando bus sostitutivi», conclude Atac.