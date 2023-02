Roma, stamattina un'ora di disagi per i trasporti: stop alla linea A della metro

Ennesimo guasto alla linea metropolitana di Roma lascia gli utenti a terra. Stavolta i disagi provengono dalla linea A, direzione Anagnina nella tratta tra Cipro e Repubblica.

Treni rotti, problemi dei binari e rallentamento nei servizi offerti: per percorrere tra 4 e 5 fermate occorre più di un’ora.

Le persone sono asserragliate, senza mascherine, sulle banchine in attesa di metropolitane che non accennano a fermarsi per accogliere i passeggeri.

Sui volti della popolazione: rabbia, frustrazione e rassegnazione. Il servizio di navetta sostitutivo non risulta funzionante per colmare adeguatamente le lacune nei servizi.

A questi si aggiungono le problematiche della cittadinanza romana dovute alla chiusura infrasettimanale della linea metropolitana A alle ore 21.00.