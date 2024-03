Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19

Sono migliaia le persone attese oggi in Centro per la manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. Con qualche inevitabile conseguenza sulla viabilità della Capitale e un piano di sicurezza tarato al millimetro perché sarà una manifestazione particolarmente controllata dalle forze dell’ordine al fine di evitare disordini o contatti con gruppi legati all’emisfero estremista.

Il corteo partirà intorno alle 12.45 da piazza della Repubblica e raggiungerà i Fori Imperiali per le 17.30, per poi rimanervi fino alle 19 circa. Il tragitto non è fra i più lunghi ma ciononostante dalla Questura è stato disposto un controllo ad “ampio raggio”: monitorati già nelle scorse ore gli ambienti estremisti che potrebbero palesarsi in azioni estemporanee. Alla manifestazione parteciperanno almeno 8mila persone e sono previsti arrivi da diverse città italiane. Contestualmente al corteo – come disposto sempre dalla Questura – sarà intensificata la vigilanza di tutte le sedi diplomatiche di Israele, Palestina, Ucraina e Russia. Per le bonifiche del percorso e delle aree limitrofe inoltre sono state impiegate le squadre cinofile antisabotaggio.

Il “serpentone” passerà per via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, largo Corrado Ricci per poi arrivare a destinazione in via dei Fori Imperiali (all’altezza di San Pietro in Carcere). Durante il transito dei manifestanti, le strade saranno ovviamente chiuse alla circolazione. Inoltre, Atac ha reso noto che saranno deviate le seguenti linee del trasporto urbano: 5, 14, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 910, H, C3.

8 marzo, migliaia a Roma per una giornata di lotta

IL CORTEO

La manifestazione è stata indetta dalla Rete italiana pace e disarmo e dalla coalizione “AssisiPaceGiusta” per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e «riaffermare il diritto di manifestare liberamente, democraticamente e pacificamente come ricorda la Costituzione italiana». Tanti e vari i movimenti e le associazioni che hanno annunciato la loro partecipazione: dall’Arci all’Anpi, passando per Greenpeace e la Casa internazionale delle donne. Dal 7 ottobre in poi, d’altronde, sono stati molti i cortei in tutta Italia – e Roma non fa eccezione, anzi – alcuni dei quali segnati da momenti di tensione con le forze dell’ordine.

L’ultimo episodio è avvenuto martedì 5 marzo, quando circa 200 manifestanti pro Palestina hanno forzato il blocco e sono entrati dentro la sede della Sapienza.

Anche se tutto dovesse filare liscio, per molti cittadini la giornata di oggi si tradurrà comunque in un altro sabato di disagi, in un fine settimana particolarmente “intenso” da questo punto di vista: sempre ieri, infatti, era stato il corteo indetto per la giornata internazionale della donna – partito dal Circo Massimo e finito a Trastevere – a limitare la circolazione in alcune aree della Capitale.

GLI ALTRI EVENTI

Oggi, alle ore 15 e un quarto, allo Stadio Olimpico si disputerà poi la partita Italia-Scozia di rugby, valida per il torneo Sei Nazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In città già da qualche giorno sono arrivati circa 15mila tifosi scozzesi, pronti a riversarsi in Centro dopo il fischio finale, magari per festeggiare il tradizionale “terzo tempo”. Mentre ieri è cominciato alla Fiera di Roma Motodays, l’evento dedicato al mondo delle due ruote, che terminerà invece domani. Durante l’arco dei tre giorni sono attese nel complesso circa 80mila persone, con possibili conseguenze sulla viabilità della Portuense. Insomma, tra manifestazioni ed eventi, meglio farsi trovare pronti per evitare di restare imbottigliati nel traffico.