venerdì 22 maggio 2026, 00:07

«Beh, l’epoca delle Smart e degli scooter è finita. Ci vorrebbe che il Comune comprasse a tutti quanti ‘na bella jeep. Quello sì che sarebbe un incentivo furbo eh. In certi punti de Roma pare de sta’ in un safari». Sigaretta in bocca, Fabrizio è seduto in un bar nei pressi di Piazzale Aldo Moro. È un istruttore di scuola guida, conosce meglio di chiunque altro le strade del quadrante. Ai suoi allievi insegna «a fare lo slalom» tra le buche. «Via del Policlinico è un colabrodo», racconta. Ma la faccenda riguarda anche e «soprattutto» le strade secondarie: «Le più interne non vengono praticamente mai asfaltate».

La criticità

Quello delle buche nelle strade è un problema con cui i romani hanno imparato a convivere nel tempo. «E ora va anche bene, non ha idea di com’era la situazione nelle precedenti amministrazioni», puntualizza una signora sulla settantina, in zona Porta Portese. Manti stradali dissestati, quelle che qualcuno chiama “voragini” e quelle che, effettivamente, voragini lo sono davvero. Un marchio che la Capitale fatica a scansarsi di dosso. Ma il nuovo piano, che prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro da parte del Comune e una gestione rinnovata per il rifacimento delle strade sulle arterie principali e secondarie, viene accolto come una misura «concreta» che «finalmente» può portare un cambiamento «vero». «Non pretendo che le strade siano come quelle che ho visto in Trentino una decina di giorni fa – racconta Mario, che vive in via Labicana – però almeno che non sembrino un percorso a ostacoli». «Qua sa cosa mi ricordano? Delle bustine del tè! Sembrano idrosolubili perché le sistemano, ma assorbono tutta l’acqua della pioggia e nel giro di pochi mesi l’asfalto si spacca». Proprio su via Labicana, qualche mese fa, Amelia ha avuto un piccolo incidente in scooter. «La ruota anteriore si è infilata in una crepa e ho perso il controllo del mezzo», racconta. «Per fortuna non mi sono fatta nulla, solo un grande spavento. Ma queste spaccature che si formano sul manto stradale, per chi viaggia in scooter o in moto, sono davvero pericolose».

La situazione non migliora nemmeno in pieno Centro. Via Barberini ne è un esempio. La percorre ogni giorno Stefano per tornare a casa quando stacca dall’ufficio. «I sampietrini sono tutti dissestati – racconta –. Qualche giorno fa ho centrato una buca e la botta è stata talmente forte che, per il contraccolpo, mi si è storto lo specchietto». Lo stesso problema si riscontra anche in via Depretis e via delle Quattro Fontane: «Quando piove si rischia davvero di farsi male», racconta Giovanni, fermo accanto al suo scooter. Ma versano in condizioni critiche anche via di San Gregorio, via Giuseppe Zanardelli, a due passi da Piazza Navona e a via Rabirio, in Zona Flaminio. Stessa storia in via del Gianicolo: «Qui le strade oltre ad essere dissestate sono anche strette per via dei cantieri in corso», rimarca Antonio che lavora al Bambino Gesù.

Le periferie

Nelle periferie la situazione si fa ancora più critica: da oltre una settimana a Tor Tre Teste è stata chiusa al traffico via Staderini, arteria centrale per il quadrante. Sotto il manto stradale sarebbe stato individuato «un vuoto», avvertono dal Municipio quinto, con il rischio di «un possibile cedimento della carreggiata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA