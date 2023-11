Mercoledì 29 Novembre 2023, 06:19

Una violenta lite in strada, i testimoni che chiamano i soccorsi e la situazione che degenera: l'allarme ieri pomeriggio è scattato in via Molfetta al Quarticciolo. La miccia si è accesa nel tardo pomeriggio quando due uomini, due stranieri di origini gambiane, hanno iniziato a litigare. Una discussione degenerata in rissa. I passanti hanno tentato di separarli ma la situazione è degenerata ancora fino a quando sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti della polizia. Uno dei due uomini è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Ma una volta a bordo, in preda a un raptus, si è lanciato dal mezzo in corsa.

Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione alla normalità ma per uno dei due uomini coinvolti nella lite è stato necessario anche il soccorso medico. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni dell'uomo erano però troppo serie ed è stato deciso il trasferimento al vicino pronto soccorso. Una volta sull'ambulanza, e assicurato alla barella, l'uomo ha però dato in escandescenza. In preda a un raptus ha aggredito il personale medico, si è slegato dalla barella, ha aperto il portellone e si è lanciato dal mezzo in corsa. I soccorritori non sono riusciti a evitare il peggio: l'uomo è finito a terra, tra le auto che stavano passando. L'ambulanza si è quindi fermata e il ferito, ormai privo di sensi, è stato riportato a bordo e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Casilino. I medici hanno accertato le condizioni gravissime: a causa della caduta dall'ambulanza, ha riportato un profondo trauma cranico e le sue condizioni restano critiche. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, resta ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sulla vicenda stanno invece indagando gli agenti di polizia del Casilino incaricati di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.