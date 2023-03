Giovedì 2 Marzo 2023, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:22

Dopo Milano anche Roma diventa una città con il limite di velocità a 30 chilometri orari. La decisione è stata presa nell'ambito della discussione sul Bilanci. L'Assemblea capitolina ieri ha approvato l'ordine del giorno per una mobilità sostenibile. «Ogni giorno ci arrivano notizie di incidenti stradali con morti e feriti sulle strade di Roma. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno per far diventare, attraverso la partecipazione dal basso, tutte le strade locali dei nostri quartieri zone 30 più sicure e accessibili, come già è successo in altre città in Italia e in Europa. I temi connessi alla mobilità, così come la sicurezza per pedoni e bici, erano già stai affrontati in una Commissione congiunta Pari opportunità e Mobilità, per cui ringraziamo il presidente Giovanni Zannola, e in una mozione per il ripristino dei fondi governativi per la ciclabilità urbana. È un passaggio storico per Roma, che trasforma il modo di vivere la città: il limite di 30 km/h protegge la vita e la salute delle persone, riducendo gli incidenti e l'inquinamento dell'aria. Con il nostro atto impegniamo anche il sindaco Gualtieri e la Giunta a una manutenzione costante delle strade e della segnaletica e a sperimentare nuovi dissuasori di velocità, per una mobilità pedonale, ciclabile e stradale più sicura» hanno dichiarato i consiglieri capitolini Alessandro Lupatelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologica.

Come aveva spiegato l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patané i limiti di velocità di 30 chilometri orari verranno inseriti sulle strade secondarie a causa della particolare pericolosità di alcune di esse. Circa 175 tratti lungo i quali i numeri che riguardano gli incidenti stradali sono alti e particolarmente preoccupanti. Il Campidoglio sta lavorando a un piano da 3 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di 75 isole ambientali (l'obiettivo è completarle entro la fine della consiliatura), all'interno delle quali il limite per le auto sarà di 30 chilometri all'ora. Alcuni interventi sono già stati ultimati o sono in dirittura d'arrivo: a Casal Bertone, Quadraro, Terme Deciane, viale Ratto delle Sabine. Il piano, nel suo complesso, toccherà l'intero territorio cittadino: dal Pigneto all'Aventino, da Prati all'Esquilino e ai rioni Trastevere-Ripa. Isole ambientali anche nell'area Spagna-Trevi-Quirinale, in zona Pantheon-piazza Navona, alle Terme di Caracalla e al Portico d'Ottavia.