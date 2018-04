Roma, incidente con la motozappa: gamba amputata a un ferroviere

Fresa il terreno, la motozappa che stava usando gli amputa una gamba. E' successo a Lanuvio. Vittima del grave incidente è un ferroviere di 62 anni che stava fresando il suo terreno in via Pascolare Basso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri, i carabinieri della locale stazione e gli ispettori sicurezza e lavoro della Asl Roma 6.L'uomo ha subìto l'amputazione della gamba sinistra dal ginocchio in giù. L'uomo è stato trasportato al Policlinico Gemelli dove i medici lo stanno operano alla gamba destra, anch'essa maciullata nell'incidente. Il ferroviere è stato trasportato dall'elissoccorso del 118 intorno alle 12. Soccorso subito dai familiari e da un amico fabbro, vicino di casa, che gli ha tamponato e stretto le ferite per fermare le emorragie, salvandogli la vita, prima dell'arrivo dei soccorsi.