Domenica 12 Novembre 2023, 08:10

Hanno approfittato di un momento di distrazione del camionista per ripulire il camion che trasportava prodotti ittici. Così i due ladri di pesce hanno caricato nella loro macchina 30 casse di ostriche, gamberi e astici per un valore di 10mila euro. Poi sono scappati via. Una fuga breve per i banditi, fermati una manciata di chilometri dopo da una pattuglia dei carabinieri insospettiti dalla targa dell'auto.

L'ARRESTO

L'ISPEZIONE

Sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile a intercettare l'Alfa Romeo Gt con targa austriaca venerdì in via Anagni, a Villa Gordiani . Non appena i militari hanno aperto l'auto hanno però capito che c'era qualcosa di sospetto. All'interno infatti, tra i sedili e il portabagagli c'erano le 30 casse di pesce. Così hanno scoperto il furto che era stato messo a segno pochi minuti prima davanti un ristorante di pesce di viale Agosta. Sono quindi scattati i controlli sui due uomini a bordo dell'auto, un italiano e uno straniero di origini romene di 35 e 47 anni. Gli investigatori in pochi minuti hanno poi accertato il furto appena avvenuto e per i due sono scattate le manette con l'accusa di furto.Durante l'ispezione all'interno dell'Alfa Romeo Gt, gli investigatori del Nucleo Radiomobile insieme al pesce, hanno trovato pure il portafogli dell'autotrasportatore. Sul posto è stato necessario pure l'intervento dei tecnici della Asl di zona che hanno eseguito test e campionature sui prodotti ittici rubati. È stato possibile restituire solo una parte del pesce rubato: «Alcuni prodotti, come le ostriche, non sono state conservate correttamente e non potevano più essere servite» hanno confermato i responsabili di laboratorio.