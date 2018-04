Roma, attraversa sui binari: muore travolto dal treno merci

Questa mattina, attorno alle 5, un uomo è stato travolto dal treno merci che passava alla stazione ferroviaria di Ladispoli. L'uomo, da una prima ricostruzione, stava attraversando i binari senza utilizzare il sottopasso pedonale. Si tratta della terza vittima in una settimana e la quinta in due anni.



Due settimane fa era morto uno studente indiano di 20 anni che con due connazionali aveva attraversato i binari a Ladispoli e il Frecciabianca l'aveva preso in pieno, tanto violento l'impatto che alcune parti del corpo aveva ferito un uomo che seduto sulla banchina.



L'uomo morto questa mattina non è stato ancora identificato. Rallentamenti fin dalle prime ore del mattino sulla linea Roma-Civitavecchia. E molti disagi per i crocieristi che usano il treno per andare al porto di Civitavecchia.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA