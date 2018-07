Roma, rischiano di annegare: salvati 4 bambini con le loro mamme a Ladispoli

di Emanuele Rossi

Quattro bambini tratti in salvo e con loro anche le mamme. Poi un altro salvataggio ancora. Tre operazioni in poche ore tra Ladispoli e Marina di San Nicola si sono concluse nel migliore dei modi grazie alla prontezza dei bagnini. Il piano “Estate Sicura” proposto per la prima volta in assoluto sulle spiagge libere del litorale ha funzionato.

Il primo Sos è stato lanciato venerdì pomeriggio tra via Santa Severa e via Santa Marinella, nella zona nord di Ladispoli. Una madre era in acqua con i tre figli di 5, 7 e 9 anni ma non riusciva a tornare a riva a causa del mare mosso. La corrente aveva trascinato la donna con la bambina verso una scogliera, mentre gli altri due piccoli rischiavano di annegare a pochi metri di distanza, sotto gli occhi dei vacanzieri. Una situazione di pericolo subito captata dagli assistenti bagnanti quest’anno posizionati sulle torrette di avvistamento in stile “Baywatch”. In due si sono tuffati, Jacopo Galli e Walter Reali, nuotando fino a 40 metri dalla riva e dividendosi nell’intervento di salvataggio, finito bene anche se la donna ha perso i sensi ed è stata portata in ospedale dall'ambulanza. Le sue condizioni non preoccupano, così come quelle dei tre figli.



Tempo qualche ora e è arrivata un’altra emergenza a sud, nella frazione balneare di Marina San Nicola in località Punta Rossa. C’era un’altra madre in enorme difficoltà con la sua bambina di 9 anni. Entrambe sono state salvate dal bagnino Jacopo Grandi, dal personale della protezione civile Dolphin e Sub System Sea. Tutti, bagnini, volontari e Capitaneria di porto, sono collegati con una radio trasmittente in caso di necessità. Il progetto è stato realizzato con la sinergia dell’Assobalneari Ladispoli-San Nicola, il Consorzio San Nicola e la rete di imprenditori Ribomar.



«A nome del comune di Ladispoli - scrive il sindaco Alessandro Grando - rivolgo un sentito ringraziamento ai ragazzi eroi naturalmente e a tutte le realtà che hanno creduto in questo piano di sicurezza, collaborando fattivamente con l’assessorato al demanio marittimo guidato dal vicesindaco Pierpaolo Perretta e con la guardia costiera capitanata dal comandante Vincenzo Leone. Se possiamo gioire di questa notizia, anziché piangere un tragico avvenimento, lo dobbiamo a tutti loro».



Pericolo anche sabato pomeriggio sempre a San Nicola. La Capitaneria di porto di Ladispoli e il bagnino dello stabilimento Minibeach, Francesco Benedetti, hanno salvato un giovane americano risucchiato dalla forte corrente. Il turista è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

