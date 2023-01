Sabato 14 Gennaio 2023, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:34

Tre morti in poche ore sulle strade della Capitale. Una lunga scia di sangue da Ostia al Trionfale e sale a otto il numero delle vittime stradali a Roma dall'inizio del mese di gennaio. Ieri mattina, intorno alle 7, non ha avuto scampo Emmanuel Asuquo Efiong Edagha , un ingegnere chimico di 31 anni, quando si è schiantato contro una macchina lungo la via Ostiense. Un impatto fatale per il ragazzo che è stato sbalzato dalla sella della sua Benelli. L'incidente è avvenuto fra Giardino di Roma e Casal Bernocchi. A chiamare i soccorsi è stata l'automobilista, una romana di 28 anni, che era al volante della sua Opel Meriva. I sanitari del 118 quando sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che costatare la morte del ragazzo. Sono i vigili urbani del X gruppo Mare ora incaricati delle indagini. Resta infatti da accertare la dinamica dello schianto: gli agenti hanno sequestrato la moto e la macchina su cui verranno eseguite le perizie. «Ho perso il mio ragazzo, il mio angelo. Sto vivendo un incubo. Non posso credere che non ci sia più e che sia morto in questo modo assurdo» ha detto tra le lacrime papà Ernest, pastore della chiesa apostolica. Nato e cresciuto a Palmarola, frazione di Roma poco distante da Ottavia, con la famiglia si era trasferito cinque anni fa sul litorale romano. Una famiglia molto conosciuta: a Palmarola, nel loro garage, avevano aperto una chiesa apostolica africana. In poco tempo il centro era diventato un punto di riferimento per la comunità. Il papà, e pastore, Ernest con la mamma appena arrivati dalla Nigeria in Italia 35 anni fa, hanno inoltre istituito un'associazione benefica e di sostegno per le donne vittime di tratta. La notizia del drammatico incidente in cui è rimasto coinvolto il giovane, ha scosso l'intera comunità. «Emmanuel era un dono per tutti noi, un ragazzo dal cuore d'oro» dice addolorato l'amico Valerio Barletta. Il 31enne, cinque anni fa aveva conseguito la laurea in ingegneria chimica ottenendo una borsa di studio dopo l'altra per meriti universitari. Ieri mattina stava andando a lavoro quando la sua vita è finita tragicamente lungo la via Ostiense.



GIORNATA TRAGICA

Due ore dopo, intorno alle nove, un altro incidente mortale: Roberto Cosi, 45 anni originario di Lecce e da due anni a Roma, era al volante della sua Mercedes classe B quando all'altezza del 11089 di via Trionfale si è schiantato contro un muro. L'uomo, impiegato dal 2020 come guardia carceraria a Regina Coeli aveva chiesto il trasferimento nella Capitale per offrire alla mamma una seconda vita e avvicinarsi alla sorella, già infermiera nella casa circondariale di Casal del Marmo. La famiglia si era dunque riunita: «Roberto ha lottato tanto per tenere unita la sua famiglia e qui a Roma aveva finalmente trovato la sua tranquillità. Un ragazzo che aveva sofferto tanto e che si è sempre speso per gli altri. Perderlo così, in questo modo assurdo, ci addolora» dice ancora sconvolto Vincenzo Mascia, suo collega e amico. Da quanto accertato dal gruppo della polizia Locale Monte Mario, incaricato delle indagini, il 45enne avrebbe avuto un malore mentre stava guidando. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, era già deceduto. Sono stati comunque disposti gli esami autoptici per accertare le cause del malore e del decesso.

Un drammatico copione che si è ripetuto nel pomeriggio intorno alle 17 al Laurentino 38, in via Ignazio Silone quando Antonino Saccomanni ha perso il controllo della macchina schiantandosi contro un pilone. L'uomo, 47enne e residente nel quartiere, era al volante della sua jeep Renegade quando ha accusato un malore al petto. Con lui in macchina c'era un amico che non ha potuto fare nulla per salvarlo. Sul luogo dell'incidente si sono registrati attimi di tensione quando il papà ha raggiunto il figlio ormai morto. La vittima infatti viveva con la famiglia poco distante dal luogo dello schianto: sul caso indagano i vigili del IX gruppo Eur. Anche in questo caso, sono stati richiesti gli esami autoptici per stabilire le cause del malore e quindi del decesso.