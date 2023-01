Domenica 22 Gennaio 2023, 00:34

Far west sulle strade, tra incidenti, carambole e aggressioni. Il primo episodio è avvenuto a Ciampino, dove un 30enne di origini pugliesi, dopo aver fatto baldoria è stato protagonista di un sabato mattina agitato: infatti dopo aver trascorso il venerdì sera in giro, bevendo e assumendo droghe, si è messo alla guida della Fiat Punto per tornare a casa intorno alle 9. Ma ha prima provocato un incidente sul Grande raccordo anulare urtando lateralmente un’altra auto (forse a causa di un colpo di sonno) e proseguendo la sua corsa senza fermarsi per capire l’entità del danno.

L’INSEGUIMENTO

Inseguito dall’altro automobilista, si è diretto verso la casa di un parente a Ciampino (dove è domiciliato) e, nei pressi dell’incrocio tra viale Kennedy e via di Morena, ha provocato un’altra carambola in cui sono stati coinvolti altri tre veicoli: due donne di Ciampino (che erano a bordo di altre macchine) sono rimaste ferite per fortuna in modo non grave, anche se per loro c’è stato bisogno di un controllo in ospedale.

Dopo il fermo effettuato dalle due pattuglie della polizia locale intervenute sul posto è stato sottoposto a fatica agli esami del caso, dai quali è risultato sotto effetto di sostanze stupefacenti e positivo all’etilometro con un risultato di quasi cinque volte superiore al limite consentito dalla legge. Il 30enne è stato denunciato per guida in stato alterato da alcol e droga; ritirata la patente.

CODICE ROSSO

Sempre ieri mattina un altro incidente stradale è avvenuto a Monteverde intorno alle 7 nei pressi del civico 218 di circonvallazione Gianicolense, all’incrocio fra largo Alessandrina Ravizza e via di Monteverde: qui un’automedica si è ribaltata su un fianco dopo essersi scontrata con altre due auto, una Panda e una Toyota Yaris condotta da un 71enne in un incidente a catena che ha coinvolto in tutto sei automobili.

L’autista dell’auto adibita a trasporto sangue, un 45enne romano, ha avuto la peggio– è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale ai quali ora spetta capire la dinamica dell’incidente. A quanto pare il primo scontro sarebbe stato tra la Panda e la Toyota. Nell’urto la Fiat si è ribaltata su un fianco. Da qui la carambola che ha coinvolto in tutto altre tre auto: una seconda Panda, una Mini Club Man e una Chevrolet.

VIGILE AGGREDITO

Infine, all’Appio Latino, un automobilista, prima ha provocato un incidente, per fortuna senza conseguenze, poi ha dato in escandescenze e aggredito e ferito un agente della polizia locale di Roma Capitale, intento nelle procedure di identificazione.

E’ accaduto venerdì: l’uomo, senegalese, 33 aanni, positivo al test alcolemico e privo di documenti, è stato portato dagli agenti negli uffici di via Macedonia per il fotosegnalamento e i controlli in merito all’identità e alla regolarità sul territorio nazionale. In quel frangente, l’uomo si è divincolato e opposto agli accertamenti di rito e ha colpito uno degli agenti che stavano occupandosi di risalire alla sua identità. Per il trentatreenne, che ha già precedenti penali alle spalle, sono scattate le manette. E ieri si è svolto il processo con rito direttissimo, nel corso del quale l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente è stato medicato.